Talleres, cuentacuentos y presentaciones literarias con motivo del Día del Libro en Laviana
Este sábado, en Villoria, tendrá lugar un taller sobre Gloria Fuertes impartido por Elisabet Martín
L. Díaz
El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro. A lo largo de todo el mes, en Laviana, se celebran talleres, cuentacuentos y presentaciones literarias de todo tipo.
Las actividades comenzaron ya el día 9, con la presentación de "Si los montes hablaran", de Olegario González, y continuaron con la presentación de los dos nuevos libros de Albino Suárez, "Autores de Laviana" y "El camión de Portina". Este jueves 16 de abril fue el turno de Aitana Castaño y su obra "Las madrinas".
Las próximas actividades tendrán lugar el sábado 18 de abril, a las 17.30 horas, en el Centro Cultural El Texu de Villoria, con el taller literario sobre Gloria Fuertes impartido por Elisabet Martín. Para el jueves 23 queda, a las 17.00 horas, en la biblioteca de la Pola, el cuentacuentos "Juguemos en el bosque", y a las 19.00 horas, la presentación del libro "Déjame que te cuente", de Víctor Buelga, en el Cidan.
Más actividades, en este caso el 24 de abril. A las 17.00 en la Casa de Cultura se entregarán los premios "El Xarabatu 2026", y a las 19.30 horas se presentará "Accidentes mineros: pozo Emilio, Nicolasa y Zarréu", un acto con Antón Saavedra y Covadonga Tomé, moderados por M. J. Muñiz, del Diario de León. Será en el Cidan.
Ya para el lunes 27 de abril, a las 10.00, en la Casa de Cultura, queda el espectáculo para escolares "Blancanieves XXI". El martes 28 de abril, más teatro para escolares, en el mismo sitio y misma hora, con la obra "Las aventuras de Sam".
El colofón al "Mes del libro" de Laviana llegará el sábado 2 de mayo, a las 18.00 horas, con el espectáculo familiar "Tonígrafo y sus viajes", en el centro "Los Zurrones" de Llorío.
Las actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Laviana, varias de ellas en colaboración con asociaciones del concejo y del valle del Nalón.
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