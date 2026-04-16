Talleres, cuentacuentos y presentaciones literarias con motivo del Día del Libro en Laviana

El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro. A lo largo de todo el mes, en Laviana, se celebran talleres, cuentacuentos y presentaciones literarias de todo tipo.

Las actividades comenzaron ya el día 9, con la presentación de "Si los montes hablaran", de Olegario González, y continuaron con la presentación de los dos nuevos libros de Albino Suárez, "Autores de Laviana" y "El camión de Portina". Este jueves 16 de abril fue el turno de Aitana Castaño y su obra "Las madrinas".

Las próximas actividades tendrán lugar el sábado 18 de abril, a las 17.30 horas, en el Centro Cultural El Texu de Villoria, con el taller literario sobre Gloria Fuertes impartido por Elisabet Martín. Para el jueves 23 queda, a las 17.00 horas, en la biblioteca de la Pola, el cuentacuentos "Juguemos en el bosque", y a las 19.00 horas, la presentación del libro "Déjame que te cuente", de Víctor Buelga, en el Cidan.

Más actividades, en este caso el 24 de abril. A las 17.00 en la Casa de Cultura se entregarán los premios "El Xarabatu 2026", y a las 19.30 horas se presentará "Accidentes mineros: pozo Emilio, Nicolasa y Zarréu", un acto con Antón Saavedra y Covadonga Tomé, moderados por M. J. Muñiz, del Diario de León. Será en el Cidan.

Ya para el lunes 27 de abril, a las 10.00, en la Casa de Cultura, queda el espectáculo para escolares "Blancanieves XXI". El martes 28 de abril, más teatro para escolares, en el mismo sitio y misma hora, con la obra "Las aventuras de Sam".

El colofón al "Mes del libro" de Laviana llegará el sábado 2 de mayo, a las 18.00 horas, con el espectáculo familiar "Tonígrafo y sus viajes", en el centro "Los Zurrones" de Llorío.

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Las actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Laviana, varias de ellas en colaboración con asociaciones del concejo y del valle del Nalón.