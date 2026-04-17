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Abierto el plazo de inscripción para la multitudinaria comida en la calle de Laviana, en apoyo al Descenso

Asistentes a una de las comidas en la calle de Laviana.

Asistentes a una de las comidas en la calle de Laviana. / FERNANDO RODRIGUEZ

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

La quinta edición de la comida en la calle de Laviana, que impulsa la Asociación Llavianeses pol Descensu en colaboración con el Ayuntamiento, ya tiene fecha. Será el sábado 16 de mayo, y su objetivo, como en ediciones anteriores, es apoyar la organización de la gran fiesta del verano en el concejo, que tendrá lugar el 22 de agosto.

El plazo de inscripción a la comida, además, ya está abierto. Las personas y peñas que deseen inscribirse pueden hacerlo hasta el jueves 30 de abril, en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana. Cada edición cuenta con entre 2.500 y 3.000 inscritos. El objetivo de la comida es unir a los vecinos de Laviana, y dar un impulso inicial a la organización de la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón, declarada de Interés Turístico Nacional.

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Asamblea

Además, Llavianeses pol Descensu ha convocado una asamblea ordinaria de peñas participantes en la fiesta para este próximo miércoles 22 de abril, a las 19.30 horas en el Cidan. Hay, esencialmente, un tema a tratar: la organización del Descenso Folklórico de 2026.

Vista de una de las comidas en la calle.

Vista de una de las comidas en la calle. / FERNANDO RODRIGUEZ

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