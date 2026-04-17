Abierto el plazo de inscripción para la multitudinaria comida en la calle de Laviana, en apoyo al Descenso
La quinta edición de la comida en la calle de Laviana, que impulsa la Asociación Llavianeses pol Descensu en colaboración con el Ayuntamiento, ya tiene fecha. Será el sábado 16 de mayo, y su objetivo, como en ediciones anteriores, es apoyar la organización de la gran fiesta del verano en el concejo, que tendrá lugar el 22 de agosto.
El plazo de inscripción a la comida, además, ya está abierto. Las personas y peñas que deseen inscribirse pueden hacerlo hasta el jueves 30 de abril, en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana. Cada edición cuenta con entre 2.500 y 3.000 inscritos. El objetivo de la comida es unir a los vecinos de Laviana, y dar un impulso inicial a la organización de la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón, declarada de Interés Turístico Nacional.
Asamblea
Además, Llavianeses pol Descensu ha convocado una asamblea ordinaria de peñas participantes en la fiesta para este próximo miércoles 22 de abril, a las 19.30 horas en el Cidan. Hay, esencialmente, un tema a tratar: la organización del Descenso Folklórico de 2026.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón