Laviana celebró su Gala del Deporte, con más de 90 premiados, entre ellos el Deportivo Laviana FS y el ciclista Benjamín Noval

El polideportivo de Pola de Laviana se quedó pequeño para la celebración anual de la Gala del Deporte del concejo, en la que se premió a más de 90 deportistas y equipos vinculados al territorio. Entre ellos, figuras de proyección internacional, como el joven ciclista Benjamín Noval, una de las promesas más firmes de este deporte a nivel mundial, o el reconocimiento especial otorgado al Deportivo Laviana de Fútbol Sala, que ascendió a Segunda B tras una gran campaña, y que este año, pese a no poder certificar la permanencia -peleada hasta el final-, sigue llenando partido tras partido el polideportivo municipal.

En la Gala del Deporte de Laviana se reconoció la labor de deportistas y equipos de catorce disciplinas: el atletismo (25 galardones), automovilismo (1, a Saúl Martínez), baloncesto (4), ciclismo (13), fútbol (7), fútbol sala (5), gimnasia rítmica (3), hockey línea (2), kárate (19), montañismo (1, Andrés Suárez), motociclismo (1, Saúl Álvarez), natación (1, Paula Ollacarizqueta, clasificada para los europeos júnior), patinaje artístico (2) y tiro con arco (9).

En la entrega de premios se hizo patente la gran tradición además que tienen en Laviana varios clubes deportivos. Entre ellos, el Alcava (fútbol y fútbol sala), el Arconalón y Club Arqueros Laviana (tiro con arco), el Adagio de gimnasia rítmica, el Atletismo Laviana o el gimnasio Bunkai de kárate.

El alcalde de Laviana, Julio García, mostró su orgullo por los altos índices de práctica deportiva existentes en el concejo, "presumió" de todos y todas las premiadas y recalcó que se seguirá "apoyando el deporte y la actividad física" desde el Ayuntamiento, con la mejora y renovación de instalaciones. También deseó "muchos éxitos" a todos los asistentes. El concejal de Deportes, José Otero, por su parte, mostró su "más sincera felicitación" a los galardonados.