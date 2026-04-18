Entra en servicio la ampliación del gran parking del centro de Pola de Laviana, 170 plazas más, para llegar a 555

La ampliación del gran aparcamiento del centro de Pola de Laviana ya ha entrado en servicio. Tras varios días de obras, esta nueva zona de estacionamiento permitirá aparcar a 130 vehículos más, a los que hay que añadir otras 40 plazas de un espacio con piso de zahorra. De esta forma, sumando a las plazas ya existentes, el parking contará con un espacio para un total de 555 vehículos.

El asfaltado de esta nueva zona de estacionamiento comenzaron hace apenas diez días, un espacio de más de 3.000 metros cuadrados que refuerza la red de aparcamiento (todos gratuitos) de la localidad. Primero, durante unos meses, se acondicionó y allanó el terreno. Estos últimos días se llevó a cabo el asfaltado y el pintado de las plazas. Finalmente, son 130 los vehículos que entran en esta nueva zona de aparcamiento, más cercana a la calle Alfonso Camín y a las nuevas viviendas para jóvenes que se están construyendo en la Pola. Además, un espacio recuperado y en el que también se puede aparcar, con firme de zahorra, cuenta con otras nuevas 40 plazas de aparcamiento, en la misma zona.

Gran espacio para el aparcamiento

El gran parking del centro de Pola de Laviana contaba ya con espacio para 385 vehículos: 305 en el aparcamiento urbanizado, 50 en los espacios tras las marquesinas del intercambiador de transportes y 30 en el entorno del supermercado de Alimerka. Con las 170 nuevas, la capacidad del parking se eleva a las 555 plazas.

Además, en los últimos meses se ha actuado en otras zonas de aparcamiento ya existentes, dotándolas de nuevo asfaltado y reorganizando su espacio para optimizarlo. Así, el aparcamiento del Cidan cuenta con 87 plazas; 84, el parking de La Pontona; 89 el del recinto ferial; 80 la calle Pelayo y 51 la calle Víctor Fernández Mayo. De esta forma, la zona centro de la localidad cuenta con casi un millar (946) plazas de estacionamiento gratuito.

Responsables municipales destacan que la nueva intervención permite “completar la zona más amplia de aparcamientos gratuitos ejecutada en estos años” y mejorar la conexión con la barriada de Fontoria Nueva y el paseo fluvial, facilitando tanto el acceso de los vecinos como la movilidad interna de la Pola. El nuevo aparcamiento, subrayan, responde a una estrategia de aprovechamiento de terrenos sin uso urbanístico para destinarlos a servicios que mejoren la calidad de vida en el concejo.

La ampliación del gran aparcamiento central de la Pola. / LNE

Trabajos previos

El proyecto se inició el pasado mes de diciembre, cuando se iniciaron los trabajos de excavación, retirada de vegetación y nivelado de la parcela. Aquella primera fase permitió preparar el terreno mediante la extensión de una capa de zahorra, paso previo al asfaltado que ya se ha ejecutado.

Desde el gobierno local recuerdan que la actuación forma parte de una política "más amplia de mejora de la movilidad urbana y de recuperación de solares y terrenos baldíos para su uso público". En este sentido, el Ayuntamiento ya se encuentra realizando gestiones administrativas para habilitar nuevas parcelas en otras zonas de Pola de Laviana que puedan destinarse también a estacionamientos gratuitos. “Se trata de dar una salida a terrenos sin uso que puedan repercutir en la mejora de la trama urbana y de la movilidad”, señalan desde el gobierno local, que considera prioritario seguir ampliando la oferta de aparcamiento para facilitar el día a día de vecinos, comerciantes y visitantes.