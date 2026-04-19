Doscientos cuarenta participantes en las carreras de Llorío, en Laviana, de 10 y 5 kilómetros

Gran participación y mejor ambiente en las carreras de 10 y 5 kilómetros de Llorío, una prueba organizada este fin de semana por el centro cultural Los Zurrones de la localidad lavianesa junto al Club 195 Metros y al Ayuntamiento de Laviana. En total, se contó con 240 corredores inscritos, 138 en la prueba larga y 102 en la de 5 kilómetros.

Los ganadores fueron, en la de 10 kilómetros masculina, Cristian Pérez Rato, con un tiempo de 34:37. Llegó en solitario a la meta, aventajando en 44 segundos al segundo, Alejandro Rodríguez, y en 50 segundos al tercer clasificado, Alberto Álvarez.

En la prueba de 10 kilómetros femenina, la vencedora fue Mar García Salgado (42:41), con Mary Cartón en segundo puesto a 33 segundos de la vencedora, y Noelia Campoy en tercer lugar.

Por su parte, en los 5 kilómetros femeninos ganó Carmen García-Riaño, con un tiempo de 19:52, muy por delante de sus otras competidoras. Segunda fue Laura Solares (22:09) y tercera, Sheila Domínguez (22:46).

Finalmente, en los 5 kilómetros masculinos, el primer puesto fue para Jorge Rubia Rodríguez (16:26), con Iván Amago en segundo lugar a 28 segundos y Eliezer Pastor, tercero, a 41 segundos.

Uno de los objetivos de la carrera de Llorío es dar a conocer esta zona de Laviana. Se trata de una prueba con una gran implicación vecinal en su organización. "Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis colaborando y de voluntarios, de una manera u otra en la carrera, gracias de todo corazón", señalaban desde el centro cultural Los Zurrones de Llorío.