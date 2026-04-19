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Doscientos cuarenta participantes en las carreras de Llorío, en Laviana, de 10 y 5 kilómetros

Los ganadores fueron Cristian Pérez y Mar García, en la prueba larga, y Carmen García-Riaño y Jorge Rubia, en la corta

La salida de una de las carreras celebradas este fin de semana en Llorío, con Héctor Moro de animador de la prueba.

La salida de una de las carreras celebradas este fin de semana en Llorío, con Héctor Moro de animador de la prueba. / 195 Metros

L. Díaz

Llorío (Laviana)

Gran participación y mejor ambiente en las carreras de 10 y 5 kilómetros de Llorío, una prueba organizada este fin de semana por el centro cultural Los Zurrones de la localidad lavianesa junto al Club 195 Metros y al Ayuntamiento de Laviana. En total, se contó con 240 corredores inscritos, 138 en la prueba larga y 102 en la de 5 kilómetros.

Los ganadores fueron, en la de 10 kilómetros masculina, Cristian Pérez Rato, con un tiempo de 34:37. Llegó en solitario a la meta, aventajando en 44 segundos al segundo, Alejandro Rodríguez, y en 50 segundos al tercer clasificado, Alberto Álvarez.

En la prueba de 10 kilómetros femenina, la vencedora fue Mar García Salgado (42:41), con Mary Cartón en segundo puesto a 33 segundos de la vencedora, y Noelia Campoy en tercer lugar.

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Por su parte, en los 5 kilómetros femeninos ganó Carmen García-Riaño, con un tiempo de 19:52, muy por delante de sus otras competidoras. Segunda fue Laura Solares (22:09) y tercera, Sheila Domínguez (22:46).

Finalmente, en los 5 kilómetros masculinos, el primer puesto fue para Jorge Rubia Rodríguez (16:26), con Iván Amago en segundo lugar a 28 segundos y Eliezer Pastor, tercero, a 41 segundos.

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Uno de los objetivos de la carrera de Llorío es dar a conocer esta zona de Laviana. Se trata de una prueba con una gran implicación vecinal en su organización. "Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis colaborando y de voluntarios, de una manera u otra en la carrera, gracias de todo corazón", señalaban desde el centro cultural Los Zurrones de Llorío.

La salida de una de las carreras.

La salida de una de las carreras. / 195 Metros

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