Alloria Villoria: el festival rock de la localidad lavianesa se celebra este fin de semana con grupos como "Catalina grande, piñón pequeño"
El Centro Cultural "El Texu" celebrará además el domingo su día del socio, con vermú musical y comida
El Centro Cultural "El Texu" de Villoria es uno de los colectivos más activos del concejo de Laviana. Buena muestra de ello se podrá comprobar este próximo fin de semana, con la celebración, el sábado 25 de abril, del Festival de Rock Alloria, totalmente gratuito para los asistentes. El domingo 26, además, será el Día del Socio de "El Texu", con entrega del "bollu" y la botella de vino, vermú musical y comida para socios.
El festival Alloria de Villoria contará en esta edición de 2026 con seis grupos, con el punk-rock de los leoneses "Catalina grande, piñón pequeño" como cabezas de cartel. También estarán los vallisoletanos "Amamarla!!", "Cocoon" y los grupos locales "Trujas", "Kordinaos" y "Eskalon". La música comenzará a sonar a partir de las 17.00 horas del sábado 25, y la entrada es libre.
Ya el día 26 será la jornada del socio del Centro Cultural "El Texu". Se realizarán cobros de las cuotas y se entregará el "bollu" y la botella de vino de 10.30 a 14.00 horas, en el propio local del colectivo. A continuación habrá sesión vermú, amenizada por la música de Silvia Joyanes. A las 15.00 tendrá lugar la paella para todos los socios, en el "campu" de la iglesia de San Nicolás. Tras la comida, más música, de nuevo con Silvia Joyanes.
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