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Laviana inicia un plan de mantenimiento de vallas y barandillas en espacios públicos del concejo

El primer punto en el que se actúa es el puente de Barredos

Dos operarios trabajan en el puente de Barredos.

Dos operarios trabajan en el puente de Barredos. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana, en el marco de sus planes para impulsar y mejorar el mantenimiento de los espacios públicos del concejo, ha puesto en marcha un programa de mantenimiento de barandillas y vallas en el municipio. El objetivo, mejorar la seguridad y también el ornato, el aspecto de los lugares donde se encuentran. El primer punto en el que se está actuando es el puente de Barredos.

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