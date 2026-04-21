Laviana inicia un plan de mantenimiento de vallas y barandillas en espacios públicos del concejo

El Ayuntamiento de Laviana, en el marco de sus planes para impulsar y mejorar el mantenimiento de los espacios públicos del concejo, ha puesto en marcha un programa de mantenimiento de barandillas y vallas en el municipio. El objetivo, mejorar la seguridad y también el ornato, el aspecto de los lugares donde se encuentran. El primer punto en el que se está actuando es el puente de Barredos.