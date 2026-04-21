Laviana inicia un plan de mantenimiento de vallas y barandillas en espacios públicos del concejo
El primer punto en el que se actúa es el puente de Barredos
L. Díaz
Pola de Laviana
El Ayuntamiento de Laviana, en el marco de sus planes para impulsar y mejorar el mantenimiento de los espacios públicos del concejo, ha puesto en marcha un programa de mantenimiento de barandillas y vallas en el municipio. El objetivo, mejorar la seguridad y también el ornato, el aspecto de los lugares donde se encuentran. El primer punto en el que se está actuando es el puente de Barredos.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cacerolas de aspecto piedra más baratas del mercad: por solo 6,95 euros