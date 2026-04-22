"La casina del jazz" de Laviana presenta nuevo espectáculo, este sábado 25 de abril

La "Casina del jazz" de Pola de Laviana está ya preparada para presentar un nuevo espectáculo, la tercera audición de su tercera temporada. Tendrá lugar este sábado 25 de abril, a partir de las 20.00 horas. Es necesario reservar plaza, en el teléfono 657935396.

En esta nueva audición de la "Casina del Jazz" (calle Sargento Viesca, número 6, bajo, de Pola de Laviana) se juntarán los músicos Félix Morales, Alejandro San Pelayo y Chiaki Mawatari. Organiza la Asociación Cultural Cohmpasión.

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La última sesión en la "Casina" tuvo lugar a finales de marzo, con un concierto que ofrecieron los músicos Marco Martínez, Alejandro San Pelayo y Lara Howvenaar (voz), que interpretaron una sesión de bop y ritmos latinos, con swing y blues.