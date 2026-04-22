Vuelven las rutas guiadas con el programa "Caminando por Laviana", la primera el 3 de mayo

Vuelve el programa de rutas guiadas "Caminando por Laviana", que en esta edición de 2026 ofrecerá un total de 16 salidas, entre los meses de mayo y octubre, principalmente, si bien la última actividad, una visita al centro de interpretación de Armando Palacio Valdés, tendrá lugar el 6 de diciembre. Habrá de todo: senderismo, rutas teatralizadas y también patrimoniales.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Laviana, Diego Barbón, presentó la actividad en el Cidan de la Pola. La primera de las salidas guidas tendrá lugar el domingo 3 de mayo, ya está abierto el plazo de inscripción (teléfono 985 60 25 25, extensión 2). Será la ruta teatralizada "La aldea perdida", en la que los personajes de la novela de Palacio Valdés guiarán a los visitantes por la zona rural del concejo. Esta misma actividad se repetirá los días 16 de agosto y 4 de octubre.

Senderismo

La primera ruta senderista será el 9 de mayo, entre Pola de Laviana y Picu La Vara. El 18 de julio y el 18 de agosto se celebrará la ruta La Collaona-la Pola, mientras que el 6 de junio se realizará una travesía por Peña Mayor. El 27 de junio, ruta guiada por Les Foces del Raigosu, con carácter familiar, apta para niños. El 5 de septiembre se hará la ruta de Peña Mea y el 10 de octubre, la del monte La Rebollá.

Etnografía y cultura

Más excursiones. En este caso, dos rutas etnográficas, la primera, el 16 de julio, por la localidad de Soto Llorío. La segunda, el 20 de agosto, por El Navaliegu. Además, habrá una ruta de carácter cultural, "Canzana, la aldea perdida de los murales", un paseo por este pueblo, el 30 de agosto.

Finalmente, las visitas guiadas al centro de interpretación de Palacio Valdés serán el 21 de agosto, 11 de octubre y 6 de diciembre. En todas las actividades es necesaria inscripción, llamando al Cidan o en el correo www.ayto-laviana.es.