CSIF critica el "plan de externalizaciones masivas" en el Ayuntamiento de Laviana: "Está vaciando de servicios y personal el Consistorio"

El sindicato CSIF, a través de su delegado en el Ayuntamiento de Laviana, denuncia un "plan de externalizaciones masivas que está vaciando de servicios y personal" al Consistorio lavianés. Según el sindicato, lo que entiende como la "reciente privatización del servicio de aguas no es un hecho aislado, sino que sigue el mismo patrón que ya se vivió con la recogida de basuras".

CSIF alerta de que el equipo de gobierno "está repitiendo la estrategia utilizada anteriormente con el servicio de recogida de residuos: dejar morir los servicios públicos mediante la falta de inversión y personal para luego entregarlos a empresas privadas. En esta ocasión, la maniobra afecta al servicio de aguas, donde se ha adjudicado un contrato de 1.250.000 euros para la cloración, lectura de contadores y análisis de calidad del agua. Este gasto millonario coincide con la eliminación de plazas clave en el Ayuntamiento, una decisión aprobada por UGT y CC OO frente al único voto en contra de CSIF".

Plantilla

A juicio del sindicato, el plan de amortización del alcalde "supone un golpe crítico para diversos departamentos esenciales" como el "servicio de Aguas" donde "de una plantilla de tres fontaneros y un peón, se eliminan tres plazas, dejando el servicio con un único fontanero para todo el concejo". También alude a la seguridad ciudadana, ya que "se amortizan tres plazas de auxiliar de policía y se reconvierte una plaza de agente en una de subinspector, restando efectivos a pie de calle" y critica "recortes generales" porque "la propuesta incluye la amortización de otras plazas adicionales en diferentes departamentos, profundizando en el vaciado de la administración local".

CSIF denuncia que, "meses después de iniciarse la negociación, el equipo de gobierno sigue sin facilitar el acta de la mesa ni la documentación técnica que debería justificar legalmente estos movimientos". "Ya vimos esta película con la privatización de la basura y ahora el alcalde repite el guion con el agua. Se eliminan plazas de fontaneros y auxiliares de policía para luego justificar contratos externos de 1.250.000 euros. Es inaceptable que UGT y CC OO den su apoyo a este desmantelamiento sin que se nos haya entregado ni un solo documento justificativo", afirma el CSIF.

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El sindicato reclama la "entrega inmediata" de las "actas de la mesa de negociación y de los informes técnicos ocultos" y el "freno a la externalización, con la paralización de las amortizaciones de plazas en servicios que están siendo privatizados o recortados. Exigimos que el presupuesto municipal se destine a reforzar la plantilla y los medios propios del Ayuntamiento de Laviana, garantizando una gestión directa, barata y eficiente para los vecinos.