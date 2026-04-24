Laviana, en la senda jacobea: el concejo acoge este fin de semana unas jornadas para impulsar la recuperación del "Camino de las Asturias"

Laviana acoge este sábado unas jornadas para impulsar la recuperación del llamado "Camino de las Asturias", una ruta diseñada entre los siglos IX y XI entre Pamplona y Oviedo para dar cobijo a los peregrinos en una convulsa época por los continuos enfrentamientos contre musulmanes y cristianos. Se bautizó como "Camino de las Asturias" y, poco a poco, fue cayendo en el olvido. El reto ahora es potenciar su difusión y uno de los instrumentos son las jornadas "El Camino de las Asturias: Nuevas perspectivas", que se celebran con la participación de expertos y de medio centenar de peregrinos alaveses.

La actividad comenzará este sábado a las 18.00 horas con el recibimiento a los peregrinos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Álava. A las 18.15 horas será la apertura de las jornadas, con la participación de Fernando María Rodríguez Pandiella, presidente de la Sociedad Cultural y Gastronómica "La Pegarata"; Julio García Rodríguez, alcalde de Laviana; Ana Vanesa Gutiérrez González, consejera de Cultura; y Rosa del Carmen Álvarez Campal, presidenta de la Asociación de Amigos del "Camino de las Asturias".

Charla

A las 18.30 habrá una charla-coloquio bajo el epígrafe "Nuevas perspectivas de la ruta jacobea histórica del Camino de las Asturias", con la intervención de Emilio Arnés del Pozo, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Álava; Valeriano Teja Oruña, presidente de la Agrupación de los Caminos del Norte de España (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia); José Luis Ruiz Lavid, vicepresidente de Peregrinos de Cantabria; Laureano Víctor García Diez, presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias, presidente de la Asociación Astur-Galaica del Interior de Tineo y Vocal de la Federación Española por los Caminos del Norte; y Luis Fernández Ansedes, presidente de la Asociación “Abriendo Camino” de Amigos del Camino de Santiago de Mondoñedo (Lugo) y vicepresidente por Galicia de la Agrupación de Asociaciones del Camino de Santiago del Norte.

El domingo, a las 10.00 horas en la plaza La Bolera, en El Condao, habrá un recorrido de un tramo del Camino de las Asturias en Laviana con visitas guiadas al patrimonio local, de la mano de Rosa del Carmen Álvarez