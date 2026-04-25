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Laviana lanza un plan de limpieza de grafitis en zonas urbanas del concejo: estas son las calles en las que se intervendrá

La aplicación de un producto especial permitirá extraer la pintura

Un operario limpia uno de los grafitis.

Un operario limpia uno de los grafitis. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana ha iniciado un plan para proceder a la limpieza de grafitis en las zonas urbanas del concejo. Los trabajos consisten en la aplicación de un "producto decapante sobre la pintada-grafiti y tras un tiempo de espera de quince o veinte minutos, la reacción química extrae la pintura. A continuación, se aplica agua vaporizada a alta temperaturas y bajo volumen y se retira toda la suciedad", señaló el gobierno local.

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Las zonas en las que en este momento se está actuando en una primera fase son las calles Río Sella, Luis Alonso, Río Piles, Río Narcea, la avenida Arturo Carrio, la plaza Los Ferroviarios, la carretera de Carrio, y la avenida del Real Titánico, entre otras.

Trenes

Ya ha habido anteriormente problemas con los grafiti. La Fiscalía del Principado de Asturias pidió hace un años 18 meses de prisión para dos acusados de pintar grafitis en dos vagones en la estación de tren de Pola de Laviana.

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El alcalde de Laviana, siguiendo los trabajos.

El alcalde de Laviana, siguiendo los trabajos. / LNE

El Ministerio Fiscal explicó entonces, en su escrito de acusación, que sobre las nueve menos cuarto de la noche del 30 de marzo de 2019, los acusados acudieron a la estación de tren de Pola de Laviana. Indicaron las fuentes de la Fiscalía del Principado que una vez en el lugar, ambos acusados pintaron grafitis en dos coches de pasajeros de un convoy que se encontraba parado en la estación. En uno de los vagones pintaron la palabra "Boikot", ocupando 18 metros cuadrados, y en el otro, la palabra "Dipos", de las mismas dimensiones. Señaló la acusación que cada uno de los dos acusados fue responsable de una pintada.

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