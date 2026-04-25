Laviana lanza un plan de limpieza de grafitis en zonas urbanas del concejo: estas son las calles en las que se intervendrá
La aplicación de un producto especial permitirá extraer la pintura
El Ayuntamiento de Laviana ha iniciado un plan para proceder a la limpieza de grafitis en las zonas urbanas del concejo. Los trabajos consisten en la aplicación de un "producto decapante sobre la pintada-grafiti y tras un tiempo de espera de quince o veinte minutos, la reacción química extrae la pintura. A continuación, se aplica agua vaporizada a alta temperaturas y bajo volumen y se retira toda la suciedad", señaló el gobierno local.
Las zonas en las que en este momento se está actuando en una primera fase son las calles Río Sella, Luis Alonso, Río Piles, Río Narcea, la avenida Arturo Carrio, la plaza Los Ferroviarios, la carretera de Carrio, y la avenida del Real Titánico, entre otras.
Trenes
Ya ha habido anteriormente problemas con los grafiti. La Fiscalía del Principado de Asturias pidió hace un años 18 meses de prisión para dos acusados de pintar grafitis en dos vagones en la estación de tren de Pola de Laviana.
El Ministerio Fiscal explicó entonces, en su escrito de acusación, que sobre las nueve menos cuarto de la noche del 30 de marzo de 2019, los acusados acudieron a la estación de tren de Pola de Laviana. Indicaron las fuentes de la Fiscalía del Principado que una vez en el lugar, ambos acusados pintaron grafitis en dos coches de pasajeros de un convoy que se encontraba parado en la estación. En uno de los vagones pintaron la palabra "Boikot", ocupando 18 metros cuadrados, y en el otro, la palabra "Dipos", de las mismas dimensiones. Señaló la acusación que cada uno de los dos acusados fue responsable de una pintada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Una trabajadora, clave para destapar las deplorables condiciones de los más de 300 perros rescatados en un criadero de Serín: el caso llegó al Ministerio del Interior
- Venden un pueblo a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros
- Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- El asturiano Marcelino, entrenador del Villarreal, valora la polémica del penalti: 'Es una decisión de VAR, no puedo opinar, es imposible verlo