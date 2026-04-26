Las familias de las víctimas recurren la sentencia absolutoria del accidente del pozo Emilio, en el que murió un lenense: "Seguiremos luchando", aseguran en Laviana

El salón de actos del Cidan de Pola de Laviana acogió el encuentro "Accidentes mineros", en el marco de la VII Fiesta del Libro, que organiza la entidad Encuentros. El acto repasó los siniestros mineros más graves que siguieron al de Nicolasa, como en el pozo Emilio del Valle y los recientes de la minas de Degaña y Vega de Rengos. Los ponentes fueron el exdiputado Antón Saavedra; la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé; y Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos en el pozo Emilio del Valle.

La diputada Covadonga Tomé, que actualmente preside la comisión de investigación por el siniestro laboral en la mina de Degaña, aseguró que "lo que estaba ocurriendo en esta mina podría denominarse terrorismo laboral". Señaló que la presentación del dictamen sobre el accidente "ha levantado ampollas".

Agradeció su labor Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos en el pozo Emilio del Valle. El siniestro ocurrió en 2013, cuando un escape de grisú muy violento (se liberaron 15.000 metros cúbicos de gas en un segundo) terminó con la vida de seis mineros, uno de ellos de Lena. Otros cinco trabajadores resultaron heridos de diversa consideración.

Familias

El hijo de Manuel Moure (también Manuel Moure de nombre) estaba entre los fallecidos. "Si es por la Vasco, todavía hoy no lo sabríamos. La empresa no nos comunicó nada", afirmó, visiblemente afectado, Moure. También aseguró que las administraciones miraron hacia otro lado e, incluso, se han sentido abandonados por el sistema judicial.

Esperaron tres años por la sentencia, que se dio a conocer hace unos meses y absolvió a los 16 acusados. "Resulta que no hay responsables. Que ni la empresa, ni las aseguradoras… nadie fue culpable". "La pancarta me pesa poco, seguiremos luchando", apuntó Moure. De hecho, anunció que han recurrido la sentencia.

Antón Saavedra, por su parte, fue el encargado de dirigir la comisión de investigación del accidente de Nicolasa, un siniestro en el que perdieron la vida catorce hombres, en el año 1995. "Fue un suceso que marcó un antes y un después en la seguridad de la mina", afirmó Saavedra, entonces diputado por Izquierda Unida. También hizo un repaso del resto de los siniestros laborales que se pusieron sobre la mesa.