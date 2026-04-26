Peregrinos alaveses recorren el "Camino de las Asturias" como colofón a las jornadas para promocionar esta ruta jacobea: "Tiene futuro"
"Se ha mejorado mucho y hoy ya muchos conocen esta ruta", señalaron
Laviana cerró este domingo las primeras Jornadas "Nuevas perspectivas del Camino de las Asturias", que buscaban potenciar la divulgación de esta ruta jacobea olvidada que discurre por la comarca del Nalón. Hubo una etapa en la que peregrinos de Álava conocieron la historia del concejo a través de las explicaciones de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación "Amigos del Camino de Asturias".
Se recorrieron cinco kilómetros desde El Condao a la Pola. Emilio Arneses, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Álava, destacó que desde la primera vez que estuvieron en el Valle hasta ahora, "se ha mejorado mucho y hoy, ya muchos conocen esta ruta". Confía en que el nuevo impulso con la formación de una Asociación de Amigos del Camino de las Asturias, pondrá en el mapa del Camino De Santiago a un itinerario que ellos vienen "defendiendo desde hace más de 30 años". También destacó, el "gran trabajo en la señalización de esta parte de la etapa y la ayuda del Ayuntamiento de Laviana".
Por su parte, Valeriano Teja, presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino De Santiago del Norte aseguró estar convencido de que este es un "proyecto con futuro y que tiene todo el apoyo de la Federación".
Itinerario
"La opinión general de los peregrinos es que el itinerario de Tarna a Laviana, tiene un sabor especial. Un gran paisaje, zona de montaña, zonas de suave descenso, patrimonio cultural, pero sobre todo y como peregrinos, han destacado la hospitalidad y la ayuda de todas las personas que les han acompañado estos días", indicó la Asociación "Amigos del Camino de Asturias".
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