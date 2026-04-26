Tres días de caminata desde Laviana hasta Covadonga para ver a la Santina
Los integrantes de la Asociación Cultural "La Travesera" realizan el recorrido por quinto año consecutivo
S. C.
Otro año más, y ya van cinco seguidos, y coincidiendo siempre con el tiempo de primavera, parte de los miembros de la Asociación Cultural La Travesera, de Laviana, culminaron este domingo su caminata desde el concejo de las Cuencas hasta Covadonga. Catorce participantes hicieron el recorrido a pie pasando por los concejos de Laviana, Piloña, Parres y Cangas de Onís.
Más de setenta kilómetros por colladas, vegas, valles y caminos reales en un recorrido que aúna deporte y compañerismo que también incluyó una parada en la Virgen de la Cueva de Infiesto.
Tras la llegada al santuario, y la visita a la Santina, los caminantes se reunieron con otros miembros de la asociación para celebrar una comida de hermandad en Cangas de Onís en la que participaron medio centenar de personas.
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