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El festival Alloria llenó Villoria (Laviana) de amantes del rock y el punk

El Centro Cultural "El Texu" celebró también su día del socio con una comida popular

Los componentes de &quot;Catalina grande, piñón pequeño&quot;, al terminar el concierto en Villoria.

Los componentes de "Catalina grande, piñón pequeño", al terminar el concierto en Villoria. / Centro Cultural "El Texu"

L. Díaz

Villoria (Laviana)

El festival Alloria llenó este pasado fin de semana la localidad de Villoria (Laviana) de amantes del buen rock y el punk. Grupos como los leoneses "Catalina grande, piñón pequeño" se subieron al escenario lavianés, poniendo punto y final a una gran fiesta musical en la que participaron seis grupos, tres de ellos del concejo.

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Organizado por el Centro Cultural "El Texu" de Villoria, el festival Alloria empieza a consolidarse, en gran parte, por el buen ambiente que se genera en la localidad. Fue un fin de semana de gran actividad, con el rock durante el sábado, y el día del socio durante el domingo, entregando el "bollu" y la botella de vino, con sesión vermú con Silvia Joyanes y paella para todos los socios en el "campu" de la iglesia, el mismo lugar donde se celebró el Alloria.

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Un festival que contó con seis grupos, con "Catalina grande, piñón pequeño" ejerciendo de cabezas de cartel, acompañadaos por los vallisoletanos "Amamarla!!", "Cocoon" y los grupos locales "Trujas", "Kordinaos" y "Eskalon".

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