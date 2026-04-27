El festival Alloria llenó Villoria (Laviana) de amantes del rock y el punk
El Centro Cultural "El Texu" celebró también su día del socio con una comida popular
L. Díaz
El festival Alloria llenó este pasado fin de semana la localidad de Villoria (Laviana) de amantes del buen rock y el punk. Grupos como los leoneses "Catalina grande, piñón pequeño" se subieron al escenario lavianés, poniendo punto y final a una gran fiesta musical en la que participaron seis grupos, tres de ellos del concejo.
Organizado por el Centro Cultural "El Texu" de Villoria, el festival Alloria empieza a consolidarse, en gran parte, por el buen ambiente que se genera en la localidad. Fue un fin de semana de gran actividad, con el rock durante el sábado, y el día del socio durante el domingo, entregando el "bollu" y la botella de vino, con sesión vermú con Silvia Joyanes y paella para todos los socios en el "campu" de la iglesia, el mismo lugar donde se celebró el Alloria.
Un festival que contó con seis grupos, con "Catalina grande, piñón pequeño" ejerciendo de cabezas de cartel, acompañadaos por los vallisoletanos "Amamarla!!", "Cocoon" y los grupos locales "Trujas", "Kordinaos" y "Eskalon".
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