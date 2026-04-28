El certamen Laviana Ecuestre regresa al recinto ferial de la Pola con tres días de actividades y más de 160 caballos inscritos

Laviana vivirá este fin de semana una nueva edición de la feria Laviana Ecuestre, que cuenta ya con 160 ejemplares inscritos. Se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo, en el recinto ferial de la Pola. Se trata de un evento "que ya se ha consolidado como uno de los encuentros ecuestres de referencia en el norte de España", destacaron los organizadores.

El viernes 1 de mayo, desde las 10.00 horas, se celebrará el concurso de raza de tiro burguete, mientras que a las 16.00 horas tendrá lugar el de raza de tiro bretón. El sábado 2 de mayo, a las 10.00 horas, será el certamen de raza cruzada. El resto de la jornada estará dedicada al ocio y a la difusión de las actividades ecuestres. Así, a las 16.00 horas habrá monta de caballos para niños, y a las 18.00, un partido de Horse Ball (mezcla de baloncesto, polo y rugby, a caballo). Finalmente, a las 20.00 se celebrará el espectáculo de Miron Bococi, "artista ecuestre internacional", que llegará a Laviana con "un espectáculo único, que ha recorrido escenarios internacionales".

La feria Laviana Ecuestre, en una pasada edición. / LNE

El domingo 3 de mayo será la tercera y última jornada, con el concurso de pura raza española, desde las 10.00 horas. Durante toda la feria habrá servicio de barra y comidas, así como diversos stands con expositores. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Laviana y el colectivo Laviana Ecuestre.

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Filosofía

"El evento reunirá a ganaderos, criadores y amantes del caballo en un fin de semana donde el verdadero protagonista es la belleza y la pasión por el mundo ecuestre", expusieron responsables de Laviana Ecuestre, que remarcaron que el certamen "destaca por su filosofía: aquí no buscamos cantidad, sino calidad. Apostamos por animales de alto nivel, premiando la estética, el cuidado y la dedicación de cada participante. Además, el evento no solo es una competición, sino también un punto de encuentro donde se respira afición, familia y tradición en torno al caballo".