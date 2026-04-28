El certamen Laviana Ecuestre regresa al recinto ferial de la Pola con tres días de actividades y más de 160 caballos inscritos
"El evento reunirá a ganaderos, criadores y amantes del caballo en un fin de semana donde el verdadero protagonista es la belleza y la pasión por el mundo ecuestre", expusieron los organizadores
Laviana vivirá este fin de semana una nueva edición de la feria Laviana Ecuestre, que cuenta ya con 160 ejemplares inscritos. Se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo, en el recinto ferial de la Pola. Se trata de un evento "que ya se ha consolidado como uno de los encuentros ecuestres de referencia en el norte de España", destacaron los organizadores.
El viernes 1 de mayo, desde las 10.00 horas, se celebrará el concurso de raza de tiro burguete, mientras que a las 16.00 horas tendrá lugar el de raza de tiro bretón. El sábado 2 de mayo, a las 10.00 horas, será el certamen de raza cruzada. El resto de la jornada estará dedicada al ocio y a la difusión de las actividades ecuestres. Así, a las 16.00 horas habrá monta de caballos para niños, y a las 18.00, un partido de Horse Ball (mezcla de baloncesto, polo y rugby, a caballo). Finalmente, a las 20.00 se celebrará el espectáculo de Miron Bococi, "artista ecuestre internacional", que llegará a Laviana con "un espectáculo único, que ha recorrido escenarios internacionales".
El domingo 3 de mayo será la tercera y última jornada, con el concurso de pura raza española, desde las 10.00 horas. Durante toda la feria habrá servicio de barra y comidas, así como diversos stands con expositores. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Laviana y el colectivo Laviana Ecuestre.
Filosofía
"El evento reunirá a ganaderos, criadores y amantes del caballo en un fin de semana donde el verdadero protagonista es la belleza y la pasión por el mundo ecuestre", expusieron responsables de Laviana Ecuestre, que remarcaron que el certamen "destaca por su filosofía: aquí no buscamos cantidad, sino calidad. Apostamos por animales de alto nivel, premiando la estética, el cuidado y la dedicación de cada participante. Además, el evento no solo es una competición, sino también un punto de encuentro donde se respira afición, familia y tradición en torno al caballo".
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así
- Investigan una agresión sexual a una joven hallada aturdida en Lena
- Fin a la huelga de conductores de autobús en el valle del Nalón tras veinte días de paro: respaldo (casi unánime) de los trabajadores a la propuesta de suspensión temporal de los 'búho
- Empiezan las obras de la gran marquesina de autobuses del hospital Valle del Nalón: 'Será un espacio de espera más confortable, accesible y seguro