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"Camino de las cien", el atleta lavianés Héctor Moro hace segundo en veteranos en la Maratón de Aveiro, Portugal

El corredor lleva ya completadas 78 maratones, y su reto es alcanzar el centenar

Moro, al final de la carrera en Portugal.

Moro, al final de la carrera en Portugal. / Cedida a LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

"Camino de las cien" es el proyecto del atleta lavianés Héctor Moro para llegar a correr un centenar de maratones, y hacerlo, además, compitiendo por hacer buenos resultados y marcas. Algo que hizo este pasado fin de semana en Aveiro (Portugal), donde quedó décimo clasificado en la general masculina, segundo en la categoría de veteranos, con un tiempo de 2:35:35. La de Aveiro es la maratón número 78 de su carrera, la próxima será la de Vitoria, el 10 de mayo.

En la carrera portuguesa, Moro estrenó equipación gracias al nuevo patrocinio con Senderos del Carbón, la marca del Ayuntamiento de Laviana para sus pruebas atléticas y ciclistas.

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Moro señalaba que, el mismo día que en Londres dos atletas (Sebastian Sawe y Yomif Kejelcha) bajaban por primera vez en la historia de las dos horas en maratón, "había otras historias ocurriendo en paralelo, la de corredores populares, la de aquellos que compaginamos el entrenamiento con la vida, el trabajo, los años y los daños". Mientras "en Londres se hacía historia, un lavianés que desde hace casi ocho años ya pasea a su nieta", entraba en el top ten de la Maratona da Europa, nombre de la maratón de Aveiro. En la prueba, Moro fue el primer español, y compitió por la victoria en veteranos hasta el final, quedando a 12 segundos del ganador en la categoría, el portugués Joao Pereira. El vencedor final fue el etíope Semachew Welde (2:10:04).

Noticias relacionadas y más

La próxima parada del lavianés en su proyecto "Camino de las cien" será en Vitoria, 10 de mayo.

El lavianés, durante la prueba en Aveiro.

El lavianés, durante la prueba en Aveiro. / Cedida a LNE

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