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Fallece Moisés Trelles, conocido empresario lavianés, fundador de la Armería Trelles

De 84 años, amante de la caza y de la pesca, impulsó varios negocios desde muy joven

Moises Trelles, en una terraza de Pola de Laviana, hace unos meses.

Moises Trelles, en una terraza de Pola de Laviana, hace unos meses. / C. Cuesta

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Moisés Trelles Blanco, conocido empresario lavianés, creador de la Armería Trelles, una de las más reconocidas de España, falleció a última hora del miércoles 29 de abril, a los 84 años de edad. Trelles, un "hombre de ideas, un emprendedor nato", como subrayan sus allegados, deja esposa, hijo y dos nietos.

El alma empresarial de Trelles surgió ya en su juventud, hijo de padres comerciantes, que tenían una droguería. Empezó en los 60 con negocios relacionados con los electrodomésticos, dando un salto importante con la popularización de la televisión -sobre todo vendiendo la marca Philips-, ofreciendo además servicio técnico. Llegó incluso a impulsar el llamado "repetidor de la Campeta", que permitió mejorar la recepción de televisión en todo el alto Nalón. Amante de la pesca y de la caza, abrió su Armería Trelles en plena calle principal de Pola de Laviana, si bien desde hace unos años cambió de ubicación, vendiendo a toda España.

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Puso en marcha además más negocios, relacionados con sus establecimientos, con correduría de seguros, telefonía, incluso alimentación. "Era un empresario que estaba a la vanguardia", recalcan amigos de Moisés Trelles, una persona que además "ejercía de lavianés allá donde fuera".

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La capilla ardiente por el empresario se encuentra en la sala número 1 del tanatorio de Laviana. El funeral tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santa María, en la Pola, este viernes 1 de mayo, a las 13.00 horas. Posteriormente, será enterrado en el cementerio de la localidad. "Es una pena, laviana pierde a un gran embajador, a una persona de carácter", lamentan sus amigos.

Trelles, en su armería, en una imagen de principios de siglo.

Trelles, en su armería, en una imagen de principios de siglo. / Archivo LNE

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