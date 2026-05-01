Laviana acogerá la gran fiesta de las personas mayores de Asturias el sábado 9 de mayo
La programación incluye exposiciones, juegos, tren turístico, comida popular y actuaciones musicales, con el broche final del concierto de "Nuberu"
La FAMPA, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias celebrará su gran fiesta anual en Pola de Laviana, el próximo sábado 9 de mayo. Una celebración, además, que coincidirá con el inicio de la etapa decisiva de la Vuelta Ciclista a España Femenina, que tendrá lugar en la Pola ese mismo día.
De hecho, el programa de la XXVI concentración anual de la FAMPA comenzará a las 10.30 horas, "animando la salida de la Vuelca Ciclista Femenina", una etapa que tiene como punto y final el terrible puerto del Angliru, en Riosa. A continuación habrá pasacalles, con los Gaiteros del Carbón y el Grupo Folklórico "Virgen del Otero".
Ya a mediodía será el turno del acto institucional, en el que participará el presidente del Principado, Adrián Barbón; el alcalde lavianés, Julio García y el presidente de la FAMPA, Cesáreo Marqués. A continuación, se descubrirá una placa conmemorativa junto al "hogar del pensionista", el Centro Social de la Pola. Habrá además stands, exhibiciones y juegos tradicionales. Entre los puestos, el del Consejo de Salud de Laviana y el de Cruz Roja, que realizarán campañas informativas. También habrá exposiciones, con artesanías y maquetas de madera
De 14.00 a 16.00 tendrá lugar la comida de confraternización (las reservas, en el 695 35 99 13) y a continuación, bingo musical con la animación de DJ Laviana, a las 17.30 horas concierto "bailable" de la Banda de Acordeones de Villoria y desde las 19.00, la actuación de los mariachis "Hispanoamérica". El fin de fiesta lo pondrá a las 21.00 el concierto de un grupo mítico de la música asturiana, "Nuberu".
Tren y teatro
Además, durante la jornada, habrá tren turístico teatralizado, con los viajeros acompañados por los personajes de "La aldea perdida" Nolo y Demetria hasta Puente d'Arcu. Cada viaje dura unos 35 minutos, y sale del intercambiador de transporte, junto al hogar del pensionista.
Desde el Ayuntamiento se pretende que este sea "un día de celebración para todos los mayores del concejo", ya que todas las actividades están abiertas "a su participación".
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