Laviana despide al empresario Moisés Trelles, fundador de la armería Trelles
Socio número 1 del Real Titánico, en el partido de este domingo se guardará un minuto de silencio
L. Díaz
Los vecinos de Laviana despidieron este viernes a Moisés Trelles Blanco, conocido empresario de la Pola, fundador entre otras empresas de Armería Trelles, referencia nacional en el sector. En el funeral, celebrado en la iglesia de Santa María de Pola de Laviana, su amigo Paco Valbuena, que fue comandante del puesto de la Guardia Civil en Laviana, realizó un panegírico que emocionó a los asistentes.
Moisés Trelles Blanco falleció a última hora del miércoles 29 de abril, a los 84 años de edad. Trelles, tal y como lo describen sus amigos, era un "hombre de ideas, un emprendedor nato". El empresario deja mujer, hijo y dos nietos. Hijo de padres comerciantes, Trelles se puso al frente del negocio familiar, una droguería, a finales de los 50, y muy poco después ya empezó a diversificar su actividad, primero con un comercio relacionado con los electrodomésticos, actividad que potenció con la popularización de la televisión. No se quedó ahí, ya que también emprendió aventuras empresariales en sectores como la alimentación o la minería. Pero el negocio que perduró, y por el que su nombre es conocido en toda España, es por la Armería Trelles, toda una referencia en este sector.
Aficiones
El lavianés "era un empresario que estaba a la vanguardia", recalcan sus amigos, una persona que "ejercía de lavianés allá donde fuera". Aficionado a la caza y la pesca, su amor por esta actividad lo llevó también a ser un defensor del río Nalón y de sus condiciones ambientales. Trelles también era aficionado al fútbol, siendo el socio número 1 del Real Titánico. En el próximo partido del equipo, este domingo 3 de mayo ante el Avilés Stadium, se guardará un minuto de silencio.
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