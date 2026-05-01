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Los mejores caballos del norte de España se citan en Laviana: la feria ecuestre bate récord de participación con 210 animales de 95 ganaderías

Los ganaderos destacan que para este tipo de concursos es necesaria "hierba a discreción, cuidados y muchos mimos"

Demetrio López Feito con su protro Duque tras ganar uno de los premios en Laviana Ecuestre

Demetrio López Feito con su protro Duque tras ganar uno de los premios en Laviana Ecuestre / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

Laviana Ecuestre, el concurso de ganado equino que se celebra este fin de semana en el recinto ferial de Laviana, ha superado todas las expectativas. La organización ha registrado la participación de un total de 210 animales de 95 ganaderías, “un auténtico récord” en los seis años de celebración e la cita, como destaca Edgar Alonso, presidente de Laviana Ecuestre, responsable del encuentro, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Aspecto general de la pista y las gradas durante la primera jornada de Laviana Ecuestre

Aspecto general de la pista y las gradas durante la primera jornada de Laviana Ecuestre / D. O.

Concurso de belleza

A las once de la mañana de este viernes festivo era imposible aparcar en las inmediaciones de un recinto ferial abarrotado tanto de ganaderos como de público. A las diez había comenzado el concurso de caballos de tiro. En la pista, los ganaderos presumían de las hechuras de sus animales. “Esto es un concurso de belleza”, resumía Alonso. Pese a batir el récord de participación, insistía en que “el objetivo es la calidad, no la cantidad”. Eso explica que las ganaderías llevasen como mucho tres animales y había muchas que presentaban solo un ejemplar. “Es lo que buscamos, que cada ganadero traiga lo mejor que tenga”, apuntaba el organizador. El jurado valoraba la belleza, la preparación y que el animal se ajustase al canon de la raza. “El nivel es altísimo, es una auténtica locura”, celebraba Edgar Alonso en referencia a los ejemplares llegados de todo Asturias, Castilla y León, Cantabria, Galicia y País Vasco. “Somos un referente en el norte de España”, aseguraba el presidente de Laviana Ecuestre.

Edgar Alonso, presidente de Laviana Ecuestre durante la celebración del concurso morfológico

Edgar Alonso, presidente de Laviana Ecuestre durante la celebración del concurso morfológico / D. O.

Duque, un potro con buena planta

Mientras, los ganaderos acicalaban a los caballos antes de salir a pista. Quien ya había hecho el trabajo era Duque, un maravilloso potro de la ganadería de Demetrio López Feito, de Grado. Duque obtuvo uno de los premios de un concurso “muy bien organizado”, en palabras de su propietario. López Feito resumía que el secreto para llevarse el reconocimiento del jurado “es que sea buena res y tenga buena planta”, también “es imprescindible la preparación”, la limpieza y presentación del animal.

El ganadero leonés Pablo Prieto con uno de sus caballos antes de entrar a pista en el concurso morfológico Laviana Ecuestre

El ganadero leonés Pablo Prieto con uno de sus caballos antes de entrar a pista en el concurso morfológico Laviana Ecuestre / D. O.

Mucha hierba, cuidados y muchos mimos

En ello estaba Pablo Prieto, ganadero de Babia (León), en lavar y dar brillo a uno de los dos animales que había llevado hasta Laviana. Este año es el cuarto que Prieto participa en el concurso morfológico lavianés y lo hace por una razón sencilla, “porque nos gusta mucho este concurso”. Destaca, por tanto, “el trato que nos dan y el esfuerzo que hace la organización”. En estos cuatro años de participación ha notado que “el nivel ha subido mucho”. El ganadero leonés tiene claro que tanto él como sus competidores se esfuerzan año a año “y en cada edición se ve que el ganado está mucho más preparado y que es mucho más potente”. En su caso el secreto para que sus ejemplares sean de una enorme belleza está en “hierba a discreción, mucho cuidado y muchos mimos”.

Programa para el fin de semana

Laviana Ecuestre arrancó este viernes a las diez de la mañana con el concurso de raza de tiro burguete. A las 16.00 se celebraba el concurso de caballos de tiro bretón. El sábado 2 de mayo, a las 10.00 horas, será el certamen de raza cruzada. El resto de la jornada estará dedicada al ocio y a la difusión de las actividades ecuestres. Así, a las 16.00 horas habrá monta de caballos para niños, y a las 18.00, un partido de Horse Ball (mezcla de baloncesto, polo y rugby, a caballo). Finalmente, a las 20.00 se celebrará el espectáculo de Miron Bococi, "artista ecuestre internacional", que llegará a Laviana con "un espectáculo único, que ha recorrido escenarios internacionales".

Noticias relacionadas y más

El domingo 3 de mayo será la tercera y última jornada, con el concurso de pura raza española, desde las 10.00 horas. Durante todo el certamen hay servicio de barra y comidas, así como diversos stands con expositores. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Laviana y el colectivo Laviana Ecuestre.

Uno de los participantes en el concurso de la mañana.

Uno de los participantes en el concurso de la mañana. / D. O.

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