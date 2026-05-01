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La Unión Vecinal del Pueblo de Barredos celebra su día del socio

Este sábado 2 de mayo organizan actividades festivas y una comida de confraternización en el polideportivo del Maximiliano Arboleya

Integrantes de la asociación vecinal de Barredos.

Integrantes de la asociación vecinal de Barredos. / M. Á. G.

L. M. D.

Barredos (Laviana)

Este sábado 2 de mayo, Unión Vecinal del Pueblo de Barredos celebra su día del socio, que contará con actividades festivas y gastronómicas, y que tendrá lugar en el polideportivo del colegio Maximiliano Arboleya.

La jornada comenzará ya desde las 10.00 horas, con pasacalles de gaita y tambor "a cargo de Manuel y Adrián". Desde las 11.30 se repartirá el "bollu" y la botella de vino (o refresco), para una hora después dar comienzo a la sesión vermú.

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Ya a las 14.00 horas habrá comida de confraternización, y desde las 17.00 horas, baile, con "Tonín y su teclado mágico", "Kilino y su acordeón multisonidos" y "René y sus virguerías de DJ". Tal y como explican desde la asociación, todos los músicos actúan de forma gratuita.

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