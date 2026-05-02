Los parques de Laviana estrenan fuentes y fomentan el reciclaje

El Ayuntamiento de Laviana continúa con las actuaciones para mejorar los parques infantiles del concejo. Después de renovar parte de los juegos destinados a los más pequeños, el consistorio ha colocado nuevas fuentes en el parque de La Avenida, en Pola de Laviana, que sustituyen a las tres existentes.

Nueva fuente en el parque de La Avenida, en Pola de Laviana / LNE

Las nuevas fuentes tienen un diseño ergonómico, un acabado de piedra lisa que evita salientes y disponen de un pulsador que permite ahorro de agua y una rejilla de acero inoxidable que recupera la mayor parte de agua vertida.

Estos cambios en el mobiliario vienen a completar el programa de mejoras de estos espacios iniciado por el consistorio meses atrás. Así, se instalaron nuevos juegos en los parques de La Avenida, Barredos y El Condao. También se colocaron bancos y papeleras fabricados con los plásticos reciclados que se vierten al mar y la colocación de paneles didácticos sobre la importancia del reciclaje, diseñados por la artista local Beatriz Barbón, de @oniria.atelier. Con estos carteles se trata de contar a los más pequeños cómo se recupera el plástico y se convierte en mobiliario urbano.