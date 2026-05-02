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Los parques de Laviana estrenan fuentes y fomentan el reciclaje

El consistorio continúa con el programa de renovación de las zonas de juegos infantiles

El alcalde de Laviana, Julio García, y la artista local Beatriz Barbón, con los carteles que fomentan el reciclaje en los parques infantiles

El alcalde de Laviana, Julio García, y la artista local Beatriz Barbón, con los carteles que fomentan el reciclaje en los parques infantiles / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana continúa con las actuaciones para mejorar los parques infantiles del concejo. Después de renovar parte de los juegos destinados a los más pequeños, el consistorio ha colocado nuevas fuentes en el parque de La Avenida, en Pola de Laviana, que sustituyen a las tres existentes.

Nueva fuente en el parque de La Avenida, en Pola de Laviana

Nueva fuente en el parque de La Avenida, en Pola de Laviana / LNE

Las nuevas fuentes tienen un diseño ergonómico, un acabado de piedra lisa que evita salientes y disponen de un pulsador que permite ahorro de agua y una rejilla de acero inoxidable que recupera la mayor parte de agua vertida.

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Estos cambios en el mobiliario vienen a completar el programa de mejoras de estos espacios iniciado por el consistorio meses atrás. Así, se instalaron nuevos juegos en los parques de La Avenida, Barredos y El Condao. También se colocaron bancos y papeleras fabricados con los plásticos reciclados que se vierten al mar y la colocación de paneles didácticos sobre la importancia del reciclaje, diseñados por la artista local Beatriz Barbón, de @oniria.atelier. Con estos carteles se trata de contar a los más pequeños cómo se recupera el plástico y se convierte en mobiliario urbano.

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