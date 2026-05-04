Ampliado hasta el día 6 el plazo para participar en la comida en la calle de Laviana, con más de 2.400 inscritos ya

La quinta edición de la comida en la calle de Laviana, que impulsa la Asociación Llavianeses pol Descensu en colaboración con el Ayuntamiento, se celebrará el próximo 16 de mayo. En un principio, el plazo de inscripción se terminaba el 30 de abril, pero ha sido ampliado hasta este miércoles 6 de mayo, a las 14.00 horas (inscripciones en el Cidan).

Por el momento, tal y como explican desde la organización, ya "superamos las 2.400 inscripciones". El objetivo, como en ediciones anteriores, es apoyar la organización de la gran fiesta del verano en el concejo, que tendrá lugar el 22 de agosto.

Las personas y peñas que deseen inscribirse pueden hacerlo en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana. Hasta ahora, cada edición cuenta con entre 2.000 y 3.000 inscritos. El objetivo de la comida es unir a los vecinos de Laviana, y dar un impulso inicial a la organización de la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón, declarada de Interés Turístico Nacional.

Además, Llavianeses pol Descensu ha iniciado una campaña de renovación de socios y de captación de empresas que ayuden a la organización de la gran "folixa" fluvial del Nalón.