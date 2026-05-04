Homenaje a los abuelos en el colegio María Inmaculada de Laviana: "Gracias por educar desde el cariño"

El colegio María Inmaculada de Pola de Laviana celebró una de las jornadas más especiales de su año escolar, el Día del Abuelo, "una fecha muy esperada". Alumnos y familias se unieron para homenajear a una figura que "tantas veces sostiene, acompaña, cuida y educa desde el cariño".

El Día del Abuelo, "lleno de gratitud", se celebró con música y actuaciones en el patio principal del colegio lavianés. Presentado por el alumnado 4.º de la ESO, cada curso fue leyendo frases y dedicatorias dirigidas a los abuelos: "Gracias por enseñarnos a hacer las cosas despacito, y por no cansaros nunca de nosotros", señalaron los alumnos de 3.º de Primaria, por ejemplo. Todos ellos fueron desgranando algunas virtudes de las relaciones entre abuelos y nietos: paciencia, alegría, momentos compartidos, escucha, tiempo, generosidad... fueron algunos de los temas clave.

Al finalizar el acto hubo también música, y un aperitivo preparado por la AMPA del centro para los abuelos y las familias que se sumaron al homenaje.