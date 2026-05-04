Mónica García Cuetos aborda en el Cidan los retos del escritor para enganchar al lector
La historiadora centrará su intervención en la literatura con fines divulgativos
"Escribir para divulgar: el reto de llevar al lector hasta la última página". Es la cuestión que abordará la historiadora y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA Mónica García Cuetos en una conferencia que tendrá lugar este jueves a las 19.30 horas en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (CIDAN).
García Cuetos es Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y Técnica de Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Es conocida por su faceta como escritora, gestora cultural y divulgadora. Ha trabajado profundamente en temas relacionados con el patrimonio cultural y la historia, especialmente del concejo de Laviana. La ponente centrará su intervención en las claves de la escritura con fines divulgativos. El encuentro promete abordar las estrategias necesarias para conectar con el público, mantener el interés a lo largo del texto y lograr que los contenidos complejos resulten accesibles y atractivos sin perder rigor.
La charla está organizada por el Ayuntamiento de Laviana y la asistencia es gratuita hasta completar el aforo.
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