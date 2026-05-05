Laviana espera recibir a más de 3.000 visitantes con la fiesta de los mayores de Asturias

La fiesta que la FAMPA, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado, celebrará este sábado en Pola de Laviana espera reunir a unas 3.000 personas, procedentes de colectivos llegados de toda Asturias. Una fiesta cuyo inicio coincidirá además con la salida de la etapa de la Vuelta a España femenina, con salida en la Pola y llegada en El Angliru. La fiesta contará con exhibiciones, música y comida popular.

El programa de la XXVI concentración anual de la FAMPA comenzará a las 10.30 horas, "animando la salida de la Vuelca Ciclista Femenina", una etapa que tiene como punto y final el terrible puerto del Angliru, en Riosa. A continuación llegará ya la música y los bailes, con los Gaiteros del Carbón y el Grupo Folklórico "Virgen del Otero".

A mediodía comenzará el acto institucional, en el que participará el presidente del Principado, Adrián Barbón; el alcalde de Laviana, Julio García y el presidente de la FAMPA, Cesáreo Marqués. Tras este acto, se descubrirá una placa conmemorativa en el "hogar del pensionista", el Centro Social de la Pola.

Más programación

Durante la jornada habrá además stands, exhibiciones y juegos tradicionales. Entre los puestos se podrán encontrar los del Consejo de Salud de Laviana y el de Cruz Roja, que llevarán a cabo campañas informativas. Asimismo, habrá exposiciones, con artesanías y maquetas de madera

Uno de los puntos culminantes de la fiesta será la comida de confraternización, de 14.00 a 16.00 hora, a continuación de la cual habrá bingo musical con la animación de DJ Laviana. Después, a las 17.30 horas concierto "bailable" de la Banda de Acordeones de Villoria y desde las 19.00 horas, más baile con la actuación de los mariachis "Hispanoamérica". El fin de fiesta lo pondrá "Nuberu" a las 21.00 horas, haciendo un repaso a algunas de sus canciones más conocidas.

Tren turístico

Durante la jornada habrá además un tren turístico teatralizado, en el que los viajeros estarán acompañados por los personajes de "La aldea perdida", Nolo y Demetria, un viaje que llevará a los visitantes hasta Puente d'Arcu. Cada viaje dura unos 35 minutos, y sale del intercambiador de transporte, junto al hogar del pensionista.

Desde el Ayuntamiento se pretende que este sea "un día de celebración para todos los mayores del concejo", ya que todas las actividades están abiertas "a su participación".