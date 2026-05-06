Laviana acoge "Cantos de amor por la tierrina", una exposición de poemas y grabados
La muestra se puede ver en el Cidan, hasta el 28 de mayo
L. Díaz
El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la tierrina", en la que pueden leerse poemas de José María García García, acompañados por una decena de grabados de distintos artistas asturianos.
José María García, "Pepito'l de Llorianes", ya fallecido, nació en Valdesoto en 1918, fue un destacado poeta del paisaje y los pueblos asturianos. Los artistas que ilustran sus poemas son Fernanda Álvarez, Natalia Pastor, Ana Vila, Pedro Domínguez (Piru), Consuelo Vallina, Mario Cervero, César Ripoll, Fermín Santos, Herminio Álvarez y Breza Cecchini.
El horario de visita de la muestra es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también de 16.00 a 20.00 horas.
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