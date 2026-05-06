Las obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Laviana y de La Chalana, en su recta final

Dos grandes obras en marcha en el concejo de Laviana están a punto de acabar. La primera, muy simbólica, es la restauración el edificio del Ayuntamiento, que además está recuperando sus colores originales, con los que se estrenó hace 120 años. La segunda, de grandes dimensiones y alto presupuesto, 1,6 millones, es la mejora del entorno de otro lugar emblemático del municipio, La Chalana, donde se están plantando árboles y colocando barandillas de las nuevas sendas que atravesarán este espacio.

En el caso del Ayuntamiento, las obras terminarán en unos días. La rehabilitación de las fachadas del Consistorio, una obra con 164.960 euros de presupuesto, entra así en su recta final. Los trabajos comenzaron en el mes de noviembre. Desde entonces se ha procedido a curar las heridas del tiempo. El edificio fue diseñado en su día por el arquitecto catalán Mariano Marín Magallón, autor de multitud de edificios destacados de Gijón, entre ellos la manzana del Teatro Dindurra, hoy Teatro Jovellanos. Hace ya 120 años, Laviana sustituyó por el actual edificio la anterior sede consistorial, ubicada en la plaza Maximiliano Arboleya, en la "calle de atrás", una construcción que ha sido adquirida por el Grupo de Investigación Histórica "Los Bribones" para instalar su sede.

El Ayuntamiento de Laviana, con únicamente la fachada izquierda pendiente de rematar. / L. M. D.

Cambio estético

Los trabajos de rehabilitación suponen un cambio importante en la estética del edificio, ya que deja atrás el color azul de la fachada, que llevaba así 25 años, para recuperar -ya está viendo- las tonalidades grises originales. El trabajo sigue las pautas del proyecto de rehabilitación diseñado por el experto en patrimonio Benigno Gómez, que investigó en los archivos buscando fotografías para ser fiel a la construcción original. Además de las fachadas, se han cambiado ventanales, y se ha instalado un sistema de iluminación led. Se ha arreglado el reloj, al que ha sido necesario dotar de nueva maquinaria.

Por su parte, para la conclusión de las obras de restauración ambiental de La Chalana quedan unas semanas, pero también están en su parte final. Comenzaron a finales de mayo del año pasado, con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Su preparación comenzó con polémica, pero las peticiones vecinales de mantener el muro de la zona para reforzar la seguridad ante posibles inundaciones se respetó, y desde entonces los trabajos se han desarrollado a buen ritmo.

Vista general de La Chalana, con la zona en obras y la nueva pasarela sobre el Nalón al fondo. / L. M. D.

Pasarela sobre el Nalón

Los trabajos en La Chalana se sufragan con fondos europeos. El proyecto, además de conservar finalmente el muro de contención de las aguas, incluye la construcción de taludes de vegetación, con escolleras en la parte inferior, la más cercana al nivel habitual de las aguas del Nalón. Se pretende, según el documento técnico, «recuperar el bosque autóctono de ribera, un total de 2,48 hectáreas con alisos y fresnos». También se ejecutan «1,5 kilómetros de nuevas sendas, una área recreativa". Se ha colocado una gran pasarela de madera de 44 metros que conecta ambas orillas, y también se instaló una segunda, de dimensiones más modestas, que salva el canal del molino de agua existente en la zona.

Las dos nuevas pasarelas, sobre el Nalón a la derecha, y más modesta, sobre el canal del molino, a la izquierda. / L. M. D.

Finalmente, se está adecuando «una área recreativa de 42.000 metros cuadrados en la que se podrían incluir paneles informativos del ecosistema del entorno, que podrían expandirse a lo largo del paseo fluvial». Los trabajos que se están rematando ahora incluyen la plantación de árboles y la instalación de barandillas y señalización en los nuevos senderos.

Mejoras

El Ayuntamiento de Laviana, además, ha solicitado varias mejoras a este proyecto. Entre ellas, mejoras en los accesos al río, para poder favorecer el "uso lúdico" del Nalón, ya sea con un entorno de baños, playa fluvial, y también para los pescadores. También se diferenciarán las sendas de uso peatonal y ciclista, y se mejorará el mobiliario que se preveía instalar.