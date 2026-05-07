Laviana se vuelca con la Vuelta a España Femenina, cuya última etapa sale de la Pola este sábado

Laviana se quiere volcar con la Vuelta a España Femenina, que este sábado sale de la Pola a las 10.30 horas. Con esta salida, el concejo reafirma su apuesta por el ciclismo. Se trata de una etapa que será decisiva para la clasificación, porque tras salir en la Pola, tras 132 kilómetros, tendrá como meta el temible alto del Angliru, el puerto más duro de España, y que por primera vez se sube en la competición femenina.

La salida se realizará desde la calle La Libertad (la "general"), en sentido Barredos, mientras que el control de firmas, previo a la salida, se llevará a cabo en la plaza del Ayuntamiento. La salida, además, coincide con la llegada de los participantes a la gran fiesta de los mayores de Asturias, organizada por la FAMPA (Federación de Asociaciones de Mayores del Principado), que están invitados a ver el inicio de la etapa.

Presentación

La presentación del recorrido tuvo lugar en el mes de marzo en el auditorio de Ribeira (A Coruña), un acto en el que estuvo el alcalde de Laviana, Julio García, junto con el regidor de Riosa, Roberto Álvarez. La etapa con salida en Pola de Laviana será, según la organización de la Vuelta, "la más dura de la historia de esta carrera", con más de 3.200 metros de desnivel acumulado, superando los 2.700 que tuvo la etapa final del año pasado, que también pasó por las Cuencas, ya que finalizó en el alto de Cotobello, en Aller.

La etapa sale del centro de Pola de Laviana, para atravesar luego San Martín y Langreo, subir el alto de Santo Emiliano y descender a Mieres, pasar por Soto de Ribera, Grao, escalar el alto de la Tejera, subir Tenebredo, volver por Soto de Ribera y llegar a Riosa, la casa del temible Angliru, con sus más de 12 kilómetros de ascensión con pendiente media del 9,7%, y con rampas que superan el 23%, que siempre se llenan de aficionados.

Apuesta por el deporte

Tras la presentación de la Vuelta, el alcalde lavianés, Julio García señaló que "como está quedando demostrado todos estos años, Laviana, apuesta por el ciclismo. El año pasado la Vuelta a España femenina ya pasó por Laviana y se hizo bien el trabajo porque este año nos han brindado la oportunidad de ser la salida de la etapa más espectacular de la nueva edición".

La salida de la Vuelta en 2022. / ROBERTO MENENDEZ

En 2020 la Vuelta a España masculina también salió desde Pola de Laviana para llegar al Angliru. Sin embargo, entonces la carrera estuvo marcada por las restricciones de la pandemia del coronavirus, apenas hubo público. Dos años después, el 27 de agosto de 2022, la Pola volvió a ser el punto de partida de una etapa importante de la Vuelta, con un recorrido que acabó en el entonces inédito Collaú Fancuaya (Yernes y Tameza).