Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: "Hacía tiempo que no veía algo así"

Tremenda granizada la que este viernes ha sorprendido a los vecinos de la vertiente lavianesa del alto de La Collaona. En apenas unos minutos, y pese a estar en pleno mayo, se acumuló en la carretera un espeso manto blanco de hielo que dejó anonadados a los habitantes de la zona.

Alberto Fernández Iglesias es allerano pero trabaja como profesor en el colegio María Inmaculada de Pola de Laviana, por lo que suele coger la carretera de La Collaona con frecuencia. Este jueves tenía claustro en Laviana y sobre las siete se dirigió a Aller. "Hacía tiempo que no veía algo así. Se concentró todo entre Tolivia y La Bárgana, pero ya en Villoria empecé a ver como restos de hierba y hojas en la carretera, como trituradas. Pensé que era que podían haber desbrozado, pero me extrañó mucho. Ahora ya entiendo que fue por el impacto de la granizada".

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Los restos de hojas se fueron convirtiendo en una capa de hielo provocada por el granizo "e incluso había un coche con cadenas". Al llegar a la zona allerana del alto de La Collaona ya no había nada. "Se ve que se concentró en una lengua entre La Bárgana y Tolivia. No quiero imaginarme cómo han quedado las huertas".