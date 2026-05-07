Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: "Hacía tiempo que no veía algo así"
El granizo se concentró entre Tolivia y La Bárgana
Tremenda granizada la que este viernes ha sorprendido a los vecinos de la vertiente lavianesa del alto de La Collaona. En apenas unos minutos, y pese a estar en pleno mayo, se acumuló en la carretera un espeso manto blanco de hielo que dejó anonadados a los habitantes de la zona.
Alberto Fernández Iglesias es allerano pero trabaja como profesor en el colegio María Inmaculada de Pola de Laviana, por lo que suele coger la carretera de La Collaona con frecuencia. Este jueves tenía claustro en Laviana y sobre las siete se dirigió a Aller. "Hacía tiempo que no veía algo así. Se concentró todo entre Tolivia y La Bárgana, pero ya en Villoria empecé a ver como restos de hierba y hojas en la carretera, como trituradas. Pensé que era que podían haber desbrozado, pero me extrañó mucho. Ahora ya entiendo que fue por el impacto de la granizada".
Los restos de hojas se fueron convirtiendo en una capa de hielo provocada por el granizo "e incluso había un coche con cadenas". Al llegar a la zona allerana del alto de La Collaona ya no había nada. "Se ve que se concentró en una lengua entre La Bárgana y Tolivia. No quiero imaginarme cómo han quedado las huertas".
Suscríbete para seguir leyendo
- De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
- Rubén C. Lois, catedrático en Geografía: “Mieres es un caso de libro de cómo una ciudad puede reinventarse tras encoger”
- Tremendo susto en Mieres y Lena: Interceptada una 'kamikaze' que condujo 6 kilómetros en sentido contrario en la A-66 en estado de ebriedad
- Duro Felguera, tras años desvinculada de Langreo, vuelve a ser clave para el futuro empresarial, social y urbanístico del concejo
- Huérfanos culinarios: cierra el restaurante La Encruceyada en Caso, uno de los templos gastronómicos del alto Nalón
- Susto en Langreo: cortada una céntrica calle de La Felguera al llevarse por delante un camión un tendido eléctrico
- Fallece Moisés Trelles, conocido empresario lavianés, fundador de la Armería Trelles
- Llega el Florbastic, con Fernandisco con artista invitado, como plato fuerte de las fiestas de La Flor en Lada