Cuatro mil personas mayores de Asturias reivindican desde Laviana los derechos sociales y más participación: "Somos una parte esencial de la vida comunitaria en la región"

Una amplia representación de la generación más curtida y experimentada de asturianos se concentró este sábado en Laviana. El encuentro anual de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) permitió escuchar a quienes mejor conocimiento tienen de la vida, sus problemas, emociones y alegrías. Fue una jornada de fiesta, convivencia y reencuentro. Pero también de reivindicación de derechos, dignidad y solidaridad.

Cerca de 4.000 personas llegadas desde todos los puntos de Asturias participaron en la XXV concentración de la federación, celebrada en la capital lavianesa y marcada por la defensa del sistema público de pensiones, la atención a la dependencia y la lucha contra la soledad no deseada. El acto contó con una amplia representación institucional encabezada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Laviana, Julio García.

El presidente de FAMPA, Cesáreo Marqués, centró buena parte de su intervención en reclamar protección para las pensiones y reforzar el papel activo de las personas mayores en la sociedad. "Las pensiones son un derecho y deben estar garantizadas, por eso pedimos que las blinden en la Constitución", defendió durante el acto central. Marqués alertó además de la incertidumbre social derivada del contexto internacional y del impacto económico de los conflictos bélicos. "Cuando todo esto se resiente aparece una pregunta inevitable: ¿qué va a pasar con todo aquello que tanto esfuerzo nos ha costado construir?", señaló en referencia a las pensiones, la sanidad y los servicios públicos.

Asistentes al acto central de la FAMPA, con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el centro de la primera fila, entre el alcalde de Laviana, Julio Pérez (a su derecha) y Cesáreo Marqués; a la izquierda de este último, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño. / D. M.

El dirigente asociativo reivindicó el papel del movimiento vecinal y de las asociaciones de mayores como "una parte esencial de la vida comunitaria en Asturias". "Las personas mayores no son un colectivo pasivo. Son ciudadanía activa, con experiencia, con capacidad y con una aportación social que muchas veces no se reconoce como debería", afirmó.

Uno de los momentos más aplaudidos de su intervención llegó al abordar el problema de la soledad no deseada. "No es solo vivir solo; es no tener con quién hablar, no tener a quién acudir, no sentirse parte de nada", aseguró. En este sentido, pidió a las administraciones que cuenten con las asociaciones para afrontar este desafío social. "Sin las asociaciones no funciona", advirtió.

Dependencia

Marqués también reclamó mayor agilidad en la atención a la dependencia. Aunque valoró positivamente el plan impulsado por el Gobierno asturiano para reducir los tiempos de espera, insistió en que "no podemos normalizar que una persona tenga que esperar más de un año para una valoración o una prestación".

El alcalde de Laviana, Julio García, ejerció de anfitrión de una cita que convirtió al concejo en «el corazón de Asturias». El regidor agradeció la respuesta masiva de los asistentes y destacó el esfuerzo organizativo desplegado por el Ayuntamiento y los servicios municipales para compatibilizar el encuentro con la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista España Femenina.

«Memoria, experiencia, energía, apoyo y conciliación», enumeró García al dirigirse a los asistentes. «Sois presente, pero también futuro; el espejo en el que debemos mirarnos para hacer mejores políticas», afirmó.

Barbón

Por su parte, Adrián Barbón apeló al respeto hacia las personas mayores y rechazó los discursos que enfrentan generaciones. «Hay quienes dicen que los pensionistas están privando de derechos a los jóvenes. ¿Cómo se puede decir eso?», criticó. El presidente defendió la revalorización de las pensiones conforme al IPC como «una cuestión mínima de dignidad».

«Vuestra dignidad es también la nuestra y la de las generaciones que vienen detrás», afirmó Barbón, que recordó la influencia que tuvieron sus abuelos en su formación personal y política. «Aprendí de ellos el valor de la palabra, del respeto, de la lucha y de la solidaridad», rememoró.

El jefe del Ejecutivo autonómico rechazó además cualquier visión paternalista sobre las personas mayores. «Me niego en redondo a decir que son personas menores de edad, porque no lo sois. Os habéis ganado el protagonismo y tenéis derechos», aseguró ante un auditorio entregado.

La jornada concluyó entre música, convivencia y homenajes, pero también con un mensaje compartido por buena parte de los asistentes: «Asturias envejece, sí, pero también mantiene viva una generación dispuesta a seguir participando, reivindicando y construyendo comunidad», se dijo al final del acto.