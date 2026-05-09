Reencuentros, música tradicional (y reivindicaciones sociales): los mayores asturianos se sumergen en una día de fiesta disfrutando de lo "guapo que ye Laviana"

La concentración anual de mayores reunió a casi 4.000 personas y a un centenar de asociaciones de toda Asturias. Una afluencia tan multitudinaria estuvo conformada por muchas inquietudes, unas más combativas y otras simplemente más placenteras. Todo tuvo ayer cabida en Laviana en el marco, eso sí, de una jornada marcadamente alegre.

Arriba, un grupo de vecinas de Corvera. Abajo, Adrián Barbón saludando a una vecina de Pola de Laviana. | D. M.

"Es la primera vez que acudimos a esta celebración y lo hacemos porque nos levantamos con ganas de fiesta", apuntaba al mediodía Puri Rioja, que se desplazó a Laviana en compañía de varias amigas de Corvera. "Nosotras no conocíamos esta zona de las Cuencas y nos apetecía mucho dar una vuelta. La verdad es que es muy guapo", señalaba en una línea parecida Olga Castro, integrante de una animada pandilla natural de Salas. Pero también hubo motivaciones más solemnes: "Hay que hacerse notar para proteger las pensiones, la sanidad pública y luchar por una sociedad más justa", apuntaba el ovetense Víctor Muñoz.

Generaciones llenas de inquietudes

La XXVI concentración de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores del Principado de Asturias (Fampa) convirtió durante toda la jornada a Pola de Laviana en un hervidero de actividad, música y convivencia. Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar autobuses procedentes de todos los rincones de la región. Muchos asistentes aprovecharon incluso para acercarse al ambiente ciclista generado por la salida de la etapa reina de La Vuelta Ciclista a España femenina rumbo al Angliru.

Poco después, el sonido de las gaitas tomó las calles. Los Gaiteros del Carbón y el grupo folclórico animaron un pasacalles que acompañó a cientos de personas por el centro de la villa. Entre fotos, saludos y reencuentros, la sensación más repetida era la de volver a coincidir con amigos de otros concejos. "Esto también sirve para salir de casa y reencontrarte con gente que igual solo ves una vez al año", comentaba Pilar Fernández, llegada desde Mieres.

La comida popular fue otro de los grandes puntos de encuentro de la jornada. La pulpería instalada en la avenida concentró largas colas y conversaciones interminables.