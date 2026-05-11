La reforma de la carretera del valle de Villoria, en Laviana, entra en su recta final

Los trabajos de reforma integral de un tramo de 6 kilómetros de la carretera AS-252 Laviana- Cabañaquinta ya están muy avanzados y entran ya en su recta final. La práctica totalidad de la carretera, donde se regula el tráfico desde el inicio de la obra, en octubre, ya está asfaltada. Estos trabajos, sufragados por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, cuentan con un presupuesto de algo más de 1 millón de euros.

Las obras, según explicaron desde la Consejería, permitirán "una renovación del firme, los sistemas de drenaje y los elementos de seguridad en casi 6 kilómetros, entre el cruce de la vía con la AS-117", el Corredor del Nalón, en la Chalana, (la localidad de Entralgo), "hasta pasada ya la localidad de Tolivia".

La mejora de la carretera del valle de Villoria llevaba años reclamándose. Se trata de una vía rural, pero con un intenso tráfico, 2.794 vehículos al día según las últimas mediciones del Principado (más, por ejemplo, que la "Y" de Bimenes, que contabiliza 2.133). Los vecinos de la zona piden mejoras adicionales a estas obras, como mejorar la llamada "curva de Reondo", y sobre todo, mejorar el resto de la vía, que une Laviana con Aller a través del alto de La Collaona, una carretera bastante deteriorada.

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Las obras las lleva a cabo la empresa Pavitek 2010. Los trabajos cuestan finalmente 1.001.333 euros, rebajando en 273.000 euros el presupuesto máximo fijado por el Principado en el concurso público de adjudicación de los trabajos. Las obras comenzaron a finales de octubre, y el plazo fijado para su ejecución es de siete meses, por lo que los trabajos se encuentran ya en su recta final.