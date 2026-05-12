Festival solidario en Laviana, un "Baille de les flores" para apoyar a las familias y personas con autismo

El recinto ferial de Pola de Laviana acoge este viernes 15 de mayo la celebración de un festival solidario, el "Baille de les flores", con el que se quiere apoyar el trabajo de la Asociación de Familias y Personas con Autismo (Adansi). El espectáculo de danza y música asturiana comenzará a las 17.30 horas.

En el "Baille" se contará con las actuaciones en directo de Vicente Díaz, la Banda de Acordeones de Villoria, Iván Suárez, el grupo de Baile de Amas de Casa y la Academia "Bailamos", el colectivo de baile "L'Enguedeyu", Berto y su acordeon y Lucía Hevia Baile.

Las entradas se encuentran ya a la venta en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), también podrán conseguirse el mismo viernes en el ferial de la Pola. Valen 5 euros.

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El festival está organizado por la asociación Alicar, con la colaboración y el apoyo de los ayuntamientos de Laviana y Sobrescobio, Autónomos de Laviana (Aulav) y Distribuciones La Seronda.