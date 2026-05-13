Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La comida en la calle de Laviana supera los 2.700 inscritos y contará con música de DJ

La quinta edición de la cita se celebrará este sábado 16 de mayo

Participantes en una edición anterior de la comida en la calle de Laviana

Participantes en una edición anterior de la comida en la calle de Laviana / FERNANDO RODRIGUEZ

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La comida en la calle de Laviana, que impulsa la Asociación Llavianeses poel Descensu en colaboración con el Ayuntamiento, cumple este año su quinta edición y lo hace superando los 2.700 inscritos. Si el año pasado participaron en la cita 2.635 personas, en esta ocasión se han inscrito 2.720 comensales. La comida tendrá lugar este sábado 16 de mayo en la calle Libertad de Pola de Laviana. El objetivo del encuentro, como en ediciones anteriores, es apoyar la organización de la gran fiesta del verano en el concejo, que tendrá lugar el 22 de agosto.

Comida en la calle de Laviana

Comida en la calle de Laviana / D. O.

Durante la jornada se dará a conocer el ganador de la XXXIII edición del Concurso Nacional de Carteles murales del Descenso Folklórico del Nalón, fiesta que cumplirá 57 ediciones. Para dar a conocer el cartel, se presentará el diseño ganador en una lona gigante. Además, para ambientarlo se contará con la animación de Élite Charanga, DJ María Martín y ASM DJ.

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Los carteles a concurso deben tener un tamaño de 50 centímetros de ancho y 70 de alto, en formato digital. El tema es libre, pero "tendrá que significarse como un reclamo turístico, claramente inspirado en el Descenso Folklórico del nalón, recogiendo su espíritu y animando a la participación". El premio para el ganador será de 750 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
  2. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  3. Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
  4. Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
  5. Jumanji' está en el centro de Mieres: la 'selva' de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente
  6. Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa
  7. ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve 'voluntad real de acercar posturas
  8. Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: 'Hacía tiempo que no veía algo así

La comida en la calle de Laviana supera los 2.700 inscritos y contará con música de DJ

La comida en la calle de Laviana supera los 2.700 inscritos y contará con música de DJ

Festival solidario en Laviana, un "Baille de les flores" para apoyar a las familias y personas con autismo

Festival solidario en Laviana, un "Baille de les flores" para apoyar a las familias y personas con autismo

La reforma de la carretera del valle de Villoria, en Laviana, entra en su recta final

La reforma de la carretera del valle de Villoria, en Laviana, entra en su recta final

Reencuentros, música tradicional (y reivindicaciones sociales): los mayores asturianos se sumergen en una día de fiesta disfrutando de lo "guapo que ye Laviana"

Reencuentros, música tradicional (y reivindicaciones sociales): los mayores asturianos se sumergen en una día de fiesta disfrutando de lo "guapo que ye Laviana"

Cuatro mil personas mayores de Asturias reivindican desde Laviana los derechos sociales y más participación: "Somos una parte esencial de la vida comunitaria en la región"

Cuatro mil personas mayores de Asturias reivindican desde Laviana los derechos sociales y más participación: "Somos una parte esencial de la vida comunitaria en la región"

Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: "Hacía tiempo que no veía algo así"

Laviana se vuelca con la Vuelta a España Femenina, cuya última etapa sale de la Pola este sábado

Laviana se vuelca con la Vuelta a España Femenina, cuya última etapa sale de la Pola este sábado

Laviana acoge "Cantos de amor por la tierrina", una exposición de poemas y grabados

Laviana acoge "Cantos de amor por la tierrina", una exposición de poemas y grabados
Tracking Pixel Contents