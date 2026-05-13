La comida en la calle de Laviana supera los 2.700 inscritos y contará con música de DJ
La quinta edición de la cita se celebrará este sábado 16 de mayo
La comida en la calle de Laviana, que impulsa la Asociación Llavianeses poel Descensu en colaboración con el Ayuntamiento, cumple este año su quinta edición y lo hace superando los 2.700 inscritos. Si el año pasado participaron en la cita 2.635 personas, en esta ocasión se han inscrito 2.720 comensales. La comida tendrá lugar este sábado 16 de mayo en la calle Libertad de Pola de Laviana. El objetivo del encuentro, como en ediciones anteriores, es apoyar la organización de la gran fiesta del verano en el concejo, que tendrá lugar el 22 de agosto.
Durante la jornada se dará a conocer el ganador de la XXXIII edición del Concurso Nacional de Carteles murales del Descenso Folklórico del Nalón, fiesta que cumplirá 57 ediciones. Para dar a conocer el cartel, se presentará el diseño ganador en una lona gigante. Además, para ambientarlo se contará con la animación de Élite Charanga, DJ María Martín y ASM DJ.
Los carteles a concurso deben tener un tamaño de 50 centímetros de ancho y 70 de alto, en formato digital. El tema es libre, pero "tendrá que significarse como un reclamo turístico, claramente inspirado en el Descenso Folklórico del nalón, recogiendo su espíritu y animando a la participación". El premio para el ganador será de 750 euros.
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