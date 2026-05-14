La suerte sonríe en Laviana: el primer premio de la Lotería Nacional cae en Villoria

La suerte ha llegado con fuerza a Laviana, a la localidad de Villoria, en cuya administración de Lotería se ha vendido el Primer Premio de la Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo. El número ganador es el 14.239, que reparte 30.000 euros al décimo (300.000 al número).

El Primer Premio de la Lotería se ha vendido, además de en Villoria (despacho de la carretera general, 75), en la localidad de Aguimes, en Las Palmas (Canarias).

Por su parte, el segundo premio recayó en el número 38.810, con 60.000 euros al número (6.000 al décimo). Se vendió en cinco lugares distintos: Redován (Alicante), A Coruña, Logroño, la Pola de Gordón (León) y Madrid.

Noticias relacionadas

Hace apenas un mes el Primer Premio de la Lotería también dejó un pellizco en La Felguera. Poco antes, el Cupón dejó más de 350.000 euros en Sama.