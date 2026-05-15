La Casa Consistorial de Laviana concluye su renovación exterior y luce sus colores originales
El edificio recupera el gris de su etapa inicial, sustituyendo al azul anterior
La rehabilitación de las fachadas del Consistorio lavianés ha concluido. El edificio, que cumplirá 121 años, luce, de nuevo, los colores grises de su etapa inicial. La actuación comenzó en noviembre del pasado año, con un presupuesto de 164.960 euros.
La empresa Construcciones Vir acometió los trabajos de restauración de las fachadas de la Casa Consistorial de Laviana, que cambiaron el azul por el gris, con las molduras en blanco. El emblemático edificio, que fue diseñado por el arquitecto catalán Mariano Marín Magallón, sustituyó en 1905 a la anterior sede municipal, que estaba situada en la plaza Maximiliano Arboleya, en la "calle de atrás".
La última intervención en el exterior del Consistorio se llevó a cabo hace 25 años. En aquella ocasión se impermeabilizaron los muros. Durante los años siguientes se generaron acumulaciones de agua que han deteriorado las antiguas cargas de la fachada, "peligrando la supervivencia de las partes más decorativas del edificio".
Molduras resaltadas
El proyecto, redactado por el arquitecto Benigno Gómez, especialista en patrimonio cultural, incluía la instalación de un sistema de iluminación Led con control digital, que permite ajustar el color y la intensidad. El color de las fachadas se eligió tras rastrear en los álbumes fotográficos antiguos y en textos escritos de la época.
Esta labor permitió constatar que la fachada se pintó años después de la inauguración del edificio. El gris ha permitido dar profundidad y destacar las molduras. Sustituyó al azul, que llevaba 25 años en las paredes exteriores de la Casa Consistorial lavianesa.
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