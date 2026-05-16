Éxito de la gala del "Baille de les flores" de Laviana, que recauda 3.000 euros para apoyar a las familias y las personas con autismo
Organizada por la Asociación Alicar, los fondos de la celebración que tuvo lugar en el ferial de la Pola se destinarán a Adansi
Éxito de la gala solidaria del "Baille de les flores" que se celebró en Pola de Laviana este viernes 15 de mayo, con la que se recaudaron unos 3.000 euros que se destinarán a Adansi, la Asociación de Familias y Personas con Autismo.
El espectáculo de danza y música contó con las actuaciones de Vicente Díaz, la Banda de Acordeones de Villoria, Iván Suárez, el grupo de Baile de Amas de Casa y la Academia "Bailamos", el colectivo de baile "L'Enguedeyu", Berto y su acordeón y Lucía Hevia Baile.
El festival fue organizado por la asociación Alicar, con la colaboración y el apoyo de los ayuntamientos de Laviana y Sobrescobio, Autónomos de Laviana (Aulav) y Distribuciones La Seronda. Desde Alicar valoraron positivamente "la participación y solidaridad de la gente que asistió desde Laviana y otros concejos, que una vez más se volcaron con una causa noble", También dieron las gracias "a todo el equipo de personas voluntarias que permitió realizar el evento".
Por su parte, desde Adansi, su presidente Iván Fernández recalcaba que nunca había visto "una respuesta similar, tanta gente, en un acto para nuestra asociación". Destacaba además la "concienciación de la gente hacia el autismo".
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