Laviana comparte un multitudinario aperitivo del Descenso Folklórico: "Es una fiesta de primera magnitud"

Con las mesas colocadas en las calles del centro de Pola de Laviana, los 2.720 comensales que se reunieron en la comida en la calle (la mayor participación hasta ahora) miraban al cielo y recordaban que en las ediciones anteriores, en todas menos en la primera, la lluvia había hecho acto de presencia. Solo en la reunión celebrada en 2022 habían acompañado las condiciones meteorológicas.

En la quinta cita que reúne para comer en la calle a lavianeses e invitados la experiencia previa y las nubes hicieron que algunos asistentes sumasen al equipaje una carpa plegable. Una vez colocada era el momento de disponer sobre la mesa las viandas y disfrutar de la jornada de convivencia que impulsa la Asociación Llavianeses poel Descensu en colaboración con el Ayuntamiento de Laviana.

En torno a la gran fiesta que celebra el concejo y su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional se organizó la primera edición de la comida en la calle de Laviana. Un evento que ha tenido continuidad desde entonces y que se configura como el aperitivo de la cita festiva que tendrá lugar el 22 de agosto.

Un grupo asistente. / Mario Canteli

De hecho fue la jornada elegida para presentar el cartel anunciador del próximo Descenso Folklórico del Nalón. Con la ayuda de una grúa se descubrió, entre aplausos y antes de la comida, la obra ganadora, diseñada por la lavianesa Magaly Rubio. «Es la segunda vez que me presento al concurso, la primera fue con 17 años», indicó la autora, que es profesora de Secundaria y licenciada en Bellas Artes.

«Pensé primero en buscar un objeto que representante al Descenso, pero después me decanté por un personaje que nos llevase a identificar la fiesta, con folklore, innovación, música y color», manifestó. Su participación en la cita festiva desde que era niña le ayudó ya que, dijo, «tiene unas referencias muy cercanas».

Cuando se desplegó el cartel de grandes dimensiones los vecinos empezaron a degustar la comida preparada en casa o comprada que llenaba las mesas. Desde empanadas a bollos preñaos, croquetas, embutidos o tartas dispuestos en los lugares que cada grupo tenían asignados. Mientras sonaba la música de la charanga Élite.

Por la izquierda, Adrián Barbón, Magaly Rubio, Julio García, Roberto Morán y Pablo Vázquez, ante el cartel anunciador del Descenso Folklórico. / Mario Canteli

«Es un éxito absoluto», subrayó Roberto Morán, presidente de la Asociación Llavianeses poel Descensu. Casi cien participantes más que en la última edición, lo que significa más apoyo para la gran fiesta, el Descenso Folklórico del Nalón, que organiza el colectivo junto al Ayuntamiento.

Un grupo de lavianesas con cerca de veinte integrantes se acomoda para empezar a degustar la comida reunida. «Traemos carpa por si llueve», apuntaron Rosi González y Lourdes Fernández, que se acuerdan de las ediciones anteriores. Es una más de las reuniones que organizan con periodicidad mensual. «Cada mes nos juntamos para comer», remarcó Paqui González. A esos encuentros añaden en las últimas ediciones la comida en la calle de Laviana.

Un vecino escanciando sidra. / Mario Canteli

Muy cerca, Noelia Sánchez, Carolina Corral y Roberto Ciprián ya han colocado, muy ordenados, los alimentos, a la espera de que lleguen todos los integrantes del grupo. «Entre todos somos 28», comentaron, elogiando la iniciativa que reúne a vecinos y visitantes anualmente en la comida en la calle. «Se hizo para celebrar la declaración del Descenso como Fiesta de Interés Turístico Nacional y se ha quedado», subrayaron.

El presidente del Principado

Grupos grandes y pequeños compartieron las largas mesas colocadas en varias calles de Pola de Laviana, incluida la plaza Armando Palacio Valdés, la del Ayuntamiento. Entre los asistentes, el jefe del ejecutivo autonómico, Adrián Barbón. «Vengo como presidente, sí, pero, sobre todo, como un lavianés más», resaltó. La comida en la calle es, añadió, «un evento festivo de primera magnitud y que responde, además, al carácter de Laviana, que acoge». Barbón reconoció la labor de la Asociación Llavianeses poel Descensu, para «mantener la fiesta más importante de Laviana» y del Ayuntamiento.

Acompañado del Alcalde, Julio García, el presidente del Principado hizo alusión a la «mejora urbana» abordada. «Muchos seguimos viviendo aquí porque es nuestro rincón en el mundo y es calidad de vida», manifestó. El regidor destacó la numerosa participación en la comida en la calle.