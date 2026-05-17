La escuelina de Laviana, "El Cascayu", ya forma parte de la red autonómica

La escuela infantil de Laviana, “El Cascayu”, se incorpora a la red autonómica. El alcalde de Laviana, Julio García, firmó la adhesión del centro, junto con regidores de otros trece municipios, en un acto presidido por el jefe del ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, y la consejera de Educación, Eva Ledo. Las escuelinas de otros dos municipios de las Cuencas, Mieres y Lena, se integran también en la red autonómica en esta fase.

Con este segundo bloque, son 36 los ayuntamientos que han incorporado sus escuelas municipales en la red de Les Escuelines/As Escolías, que ahora queda formada por un total de 65 centros. Aller, Morcín y Sobrescobio se unieron en una primera fase.

Ahora quedan pendientes de adhesión las escuelas infantiles de once concejos. De ellos, dos son de la comarca del Nalón, Langreo y San Martín del Rey Aurelio. Los otros son los dos más poblados de Asturias, Gijón y Oviedo, junto a Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Llanes, Pravia, Ribadesella y Salas.

Sesenta y cinco centros

En los catorce municipios que se suman a la red regional de forma efectiva el próximo 1 de junio funcionan actualmente dieciocho centros destinados a alumnos menores de tres años. Tienen 71 unidades y 910 niños matriculados. Se integrarán 185 personas, en su mayoría, técnicas de educación infantil.

Los centros están ubicados en los concejos de Laviana, Lena, Mieres, Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Avilés integrará tres escuelas, Siero y Castrillón, dos, y el resto de los municipios, una. En los 65 centros que forman parte ya de la red autonómica de escuelinas hay matriculados 2.069 niños.