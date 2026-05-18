Documental sobre Palestina y coloquio con la activista Juani Rishmawi este martes 19 en Laviana
El acto se celebra en el Cidan, a partir de las 19.00 horas
L. Díaz
El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge este martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, la proyección del documental «Shrinking space», sobre la «criminalización que sufren las organizaciones palestinas de derechos humanos».
Además, habrá coloquio con la activista Juani Rishmawi, cooperante española con 33 años de labor humanitaria en Palestina, y que fue encarcelada durante más de 300 días por esta labor. Presentan el acto Almudena García y Leticia Gil. La entrada es libre hasta completar aforo.
El documental "Shrinking space" (Espacio menguante), dirigido por Norma Nebot y Cristina Mora, ha recibido multitud de premios nacionales e internacionales, entre ellos el "Edward Snowden" del Festival Zeiche der Nacht de Berín o el "Signs" del Festival Signes de Nuit (París). Tras la proyección, la encargada de hablar en la situación en la que se encuentra el pueblo palestino será Juani Rishmawi, que "compartirá su testimonio directo" con los asistentes.
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
- Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
- El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados
- Más problemas para Hunosa: el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Langreo y la empresa no podrá utilizar la escombrera de Iberdrola en Cuturrasu
- Cincuenta años tras los fogones con tres generaciones: el establecimiento fundado por emigrantes lavianeses que retornaron con la receta de la pizza argentina