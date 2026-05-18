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Documental sobre Palestina y coloquio con la activista Juani Rishmawi este martes 19 en Laviana

El acto se celebra en el Cidan, a partir de las 19.00 horas

El cartel del acto de este martes en Laviana.

El cartel del acto de este martes en Laviana. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge este martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, la proyección del documental «Shrinking space», sobre la «criminalización que sufren las organizaciones palestinas de derechos humanos».

Además, habrá coloquio con la activista Juani Rishmawi, cooperante española con 33 años de labor humanitaria en Palestina, y que fue encarcelada durante más de 300 días por esta labor. Presentan el acto Almudena García y Leticia Gil. La entrada es libre hasta completar aforo.

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El documental "Shrinking space" (Espacio menguante), dirigido por Norma Nebot y Cristina Mora, ha recibido multitud de premios nacionales e internacionales, entre ellos el "Edward Snowden" del Festival Zeiche der Nacht de Berín o el "Signs" del Festival Signes de Nuit (París). Tras la proyección, la encargada de hablar en la situación en la que se encuentra el pueblo palestino será Juani Rishmawi, que "compartirá su testimonio directo" con los asistentes.

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