Empieza la temporada de fiestas en Laviana: Boroñes empieza con la tradicional "folixa" de Santa Rita
La paella popular, la ruta BTT y las verbenas marcan la programación de los festejos, este fin de semana
Comienza la temporada de fiestas patronales en el concejo de Laviana, y como cada año la primera localidad en celebrarlas es la de Boroñes, con Santa Rita, este próximo fin de semana. Habrá comida popular, verbenas y deporte, con la ya clásica ruta BTT, que cumple 20 ediciones.
Las fiestas de Santa Rita en Boroñes comenzarán el viernes 22 de mayo. A las 22.00 horas será la degustación popular de paella, y a continuación, el primer baile con el "Dúo Impacto" y "Sensación".
El sábado 23 comenzará a las 9.30 horas con la XX edición de la Ruta BTT de Santa Rita, un recorrido por el entorno de Peñamayor. La inscripción vale 25 euros (incluye avituallamientos, seguro, comida y camiseta, el teléfono de contacto es el 639 51 55 27). Ya por la tarde, desde las 17.30 horas se celebrarán los juegos tradicionales para "los más pequeños", y a partir de la medianoche, la segunda verbena, con la música de la orquesta "Capitol" y RVS DJ.
Para el domingo 24 queda la novena y la procesión, desde las 12.30 horas. La procesión saldrá desde la iglesia de El Condao para llegar a la capilla de Santa Rita, y a continuación se celebrará la eucaristía, seguida de la "puya'l ramu" y del vermú. Durante toda la mañana, además, se repartirá la botella de vino y el "bollu" a los socios.
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