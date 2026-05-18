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Empieza la temporada de fiestas en Laviana: Boroñes empieza con la tradicional "folixa" de Santa Rita

La paella popular, la ruta BTT y las verbenas marcan la programación de los festejos, este fin de semana

Ambiente en una pasada edición de las fiestas de Santa Rita en Boroñes

Ambiente en una pasada edición de las fiestas de Santa Rita en Boroñes / Fiestas de Santa Rita

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Comienza la temporada de fiestas patronales en el concejo de Laviana, y como cada año la primera localidad en celebrarlas es la de Boroñes, con Santa Rita, este próximo fin de semana. Habrá comida popular, verbenas y deporte, con la ya clásica ruta BTT, que cumple 20 ediciones.

Las fiestas de Santa Rita en Boroñes comenzarán el viernes 22 de mayo. A las 22.00 horas será la degustación popular de paella, y a continuación, el primer baile con el "Dúo Impacto" y "Sensación".

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El sábado 23 comenzará a las 9.30 horas con la XX edición de la Ruta BTT de Santa Rita, un recorrido por el entorno de Peñamayor. La inscripción vale 25 euros (incluye avituallamientos, seguro, comida y camiseta, el teléfono de contacto es el 639 51 55 27). Ya por la tarde, desde las 17.30 horas se celebrarán los juegos tradicionales para "los más pequeños", y a partir de la medianoche, la segunda verbena, con la música de la orquesta "Capitol" y RVS DJ.

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Para el domingo 24 queda la novena y la procesión, desde las 12.30 horas. La procesión saldrá desde la iglesia de El Condao para llegar a la capilla de Santa Rita, y a continuación se celebrará la eucaristía, seguida de la "puya'l ramu" y del vermú. Durante toda la mañana, además, se repartirá la botella de vino y el "bollu" a los socios.

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