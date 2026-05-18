El PP exige al Principado que fije un “calendario, con plazos concretos” para recuperar el servicio “búho” del valle del Nalón

El Partido Popular (PP) reclamará al Gobierno regional que establezca “un calendario claro y con plazos concretos para la restitución del servicio de autobús “búho” en la comarca del Nalón, con las garantías de seguridad que los trabajadores merecen y que los usuarios necesitan”. Así lo aseguró el diputado regional de la formación y portavoz de Transportes, Pedro de Rueda, que indicó que trasladará esta petición en la Comisión de Movilidad de la Junta General, que se celebra este martes.

En Pola de Laviana, el parlamentario, que estuvo acompañado por representantes del PP en la comarca, calificó como “grave irresponsabilidad” del Ejecutivo autonómico la supresión de los servicios de autobús nocturno en el valle del Nalón. Comentó que “en lugar de afrontar con determinación el problema de fondo —garantizar la seguridad de los empleados del transporte público—, el Gobierno regional opta por eliminar un servicio esencial para los vecinos de la zona”.

Los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, del grupo Sanjuán, estuvieron 20 días en huelga para reclamar la instalación de mamparas en los autobuses tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo con la empresa, el Principado impuso una solución temporal, la suspensión de los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) hasta que se pongan en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. Los representantes de los trabajadores esperan que el Principado “presione” al grupo Sanjuán y agilice los trámites para recuperar el servicio.

"Reclamación legítima"

La reclamación de mamparas, dijo Pedro de Rueda, es “una reivindicación legítima, justa y urgente a la que el Principado ha respondido con casi un mes de parálisis y una solución que solo puede calificarse de chapuza: suspender temporalmente los servicios nocturnos”. El “búho” del valle del Nalón, considera el diputado, “no es un servicio residual ni prescindible. En 2025 superó los 270.000 viajeros. Hay muchos vecinos que dependen del transporte público nocturno para ir al trabajo, regresar a casa, o acceder a servicios básicos”.

La medida tomada por el Gobierno regional es, añadió, “la solución más cómoda para la administración, pero la más perjudicial para la ciudadanía. Es una decisión inaceptable, equivocada e injusta que deja sin servicio a miles de ciudadanos que utilizan el transporte público nocturno como una necesidad real, no como un capricho”. “Un gobierno serio no recorta servicios públicos cuando surgen problemas, los resuelve”, trasladó De Rueda.

"Incapacidad"

Ante esta situación, el PP exige “al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que explique por qué, ante un problema de seguridad laboral en una concesión pública, la respuesta del Gobierno socialista es recortar el servicio en lugar de ejercer sus competencias como administración para garantizar simultáneamente la seguridad de los trabajadores y la continuidad del servicio, así como arbitrar soluciones de movilidad alternativas urgentes mientras se resuelve el conflicto, en lugar de dejar a los ciudadanos sin transporte”. La actuación del Ejecutivo autonómico es, manifestó el parlamentario, un ejemplo más de la “incapacidad” gestora de este Gobierno.

“Primero, semanas de abandono durante la huelga sin proponer una solución real. Después, una decisión que nadie entiende. Y los vecinos, que son quienes pagan con sus impuestos este servicio público, cargando una vez más con las consecuencias de la falta de liderazgo del Principado”, concluyó.