Saúl Craviotto, una lección de vida y deporte en el colegio Claretianas de Laviana
El seis veces medallista olímpico español visitó a los alumnos del centro
El seis veces medallista olímpico -dos veces campeón-, el piragüista Saúl Craviotto, visitó este lunes el colegio Claretianas de Pola de Laviana, "todo un privilegio" para el centro y sus alumnos. El deportista, afincado en Gijón, ofreció "una inspiradora charla al alumnado", con el que compartió experiencias, anécdotas y aprendizajes vividos a lo largo de su trayectoria deportiva y personal.
Durante el encuentro, Craviotto destacó la importancia de "la constancia, el esfuerzo y la disciplina", transmitiendo a los alumnos que “la constancia es la clave del éxito”. Con una cercanía y amabilidad, fue relatando vivencias de su juventud, recuerdos de sus participaciones en los Juegos Olímpicos y momentos que marcaron su carrera tanto dentro como fuera del deporte. Enseguida el encuentro se volvió cercano y participativo, con los escolares planteando todo tipo de preguntas.
Comunidad
"Sin duda ha sido un auténtico lujo para la comunidad educativa de Claretianas de Pola de Laviana poder disfrutar de la visita de una figura tan destacada del deporte español y, sobre todo, de una persona que transmite valores tan importantes como la humildad, la superación y el compromiso", recalcaron desde el centro.
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