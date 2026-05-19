Carmen Domingo presenta en Pola de Laviana su libro "La soledad fue el precio"

Intensa actividad de la asociación Cauce del Nalón en este mes de mayo. La programación cultural de la entidad retorna este jueves, día 21, a las 19.30 horas. Será en el Cidan de Pola de Laviana, en donde se presentará el libro de Carmen Domingo, "La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera", que obtuvo el Premio Comillas 2026.

Presentará el acto Isabel Rivera Onís, presidenta de Cauce, y participarán, además de la autora, Eva Martínez, de Cauce del Nalón, y Ana Rodríguez, de Mujeres por la Igualdad y la Asociación de Mujeres Alameda. Organiza el acto Cauce con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana y LA NUEVA ESPAÑA.

El libro es "una biografía que recupera con una nueva mirada, de hoy, lo que en su momento se dijo y escribió sobre quien fue llamada 'musa' de la Transición, un apelativo que ocultaba un trabajo político firme, personalmente duro, continuado feminista y comprometido", resaltaron los organizadores del acto aludiendo a las palabras sobre el libro de Mercedes Cabrera.

Enrique del Teso, Isabel Rivera y Enrique Pañeda en el acto del viernes. / LNE

Se trata del segundo acto organizado por Cauce en menos de una semana. El pasado viernes, la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acogió una charla con Enrique del Teso, en la que puso sobre la mesa la interesante cuestión de los desarrollos de la inteligencia artificial, sus potencialidades y peligros. Los hechos relevantes muestran las tendencias que nos alertan acerca de implicaciones en múltiples planos que nos exigen una mayor atención personal y colectiva para no ser afectados por inercias y descontroles de sus desarrollos.

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Guerras

Uno de los peligros señalados más preocupantes es que las ideas de muchos de los dueños de la inteligencia artificial muestran un claro desdén hacia los valores de la democracia en la medida en que no los ven compatibles con "su" idea de la libertad. Las guerras actuales se han visto afectadas profundamente por el desarrollo de la inteligencia artificial porque han abaratado y permitido que los pequeños hagan frente a los grandes como no era previsible hace unos pocos años. Estamos en una situación global más incierta y peligrosa que exigirá una fuerte atención de la ciudadanía para defender la humanidad y el equilibrio de nuestras sociedades.