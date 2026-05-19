La salud laboral de fotógrafos y periodistas, a debate en Laviana

Laviana volverá a ser centro de debate sobre salud laboral. El Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) acogerá los próximos 4 y 5 de junio el II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación, organizado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA). Se trata de una cita que reunirá a expertos en prevención, periodistas y fotoperiodistas para analizar los riesgos y problemas de una profesión “en la que muchas veces parece que no existen riesgos laborales, cuando nada más lejos de la realidad”. Así lo señaló este martes Miryam Hernández, directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), durante la presentación del encuentro en Laviana. Hernández destacó que la iniciativa repite tras la experiencia del pasado año y pretende abordar “las realidades que viven los profesionales y cómo pueden mejorarse desde el punto de vista preventivo”.

Riesgos laborales, derechos de autor o suicidio

El presidente de APFA y fotoperiodista de LA NUEVA ESPAÑA, Fernando Rodríguez, explicó que el programa será “muy variado” y abordará cuestiones como la salud laboral, los riesgos psicosociales, el suicidio, los derechos de autor o la propiedad intelectual. “Queremos que los futuros periodistas y fotoperiodistas sepan a qué riesgos y problemas pueden enfrentarse cuando empiecen a ejercer”, apuntó. Aitana Castaño, en representación del Colegio de Periodistas invitó a asistir no solo a los profesionales del sector sino a todas aquellas personas interesadas en la salud laboral y en el desarrollo de la actividad profesional de los periodistas.

Por su parte, el alcalde de Laviana, Julio García, mostró su satisfacción al ser el concejo sede de este encuentro. “Nadie era consciente de los riesgos que afronta esta gente en su trabajo diario”, afirmó.

En la misma línea se expresó Javier Llaneza, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía, quien defendió la necesidad de “una mayor concienciación para que el periodismo no suponga un riesgo para los periodistas”, algo que consideró “fundamental para garantizar la libertad de información y de opinión”.

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El programa incluirá mesas redondas y conferencias sobre riesgos ergonómicos, salud mental, estrés postraumático, fotografía en conflictos o protección de datos, además de debates con responsables de medios de comunicación asturianos sobre prevención y seguridad en el sector. Entre los ponentes habrá dos premios "Pulitzer", la periodista Mar Cabra y el fotoperiodista Javier Bauluz.