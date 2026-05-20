Una mirada a Palestina desde Laviana: la activista Juani Rishmawi relató su encarcelamiento de 300 días por su labor como cooperante

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana fue escenario de la proyección del documental «Shrinking space» -(Espacio menguante), dirigido por Norma Nebot y Cristina Mora- centrado en retratar la "criminalización que sufren las organizaciones palestinas de derechos humanos".

Tras la proyección hubo un coloquio con la activista Juani Rishmawi, cooperante española con 33 años de labor humanitaria en Palestina, y que fue encarcelada durante más de 300 días por esta labor. Aseguró que nunca hubo lugar en su pensamiento para la venganza ni el odio a pesar de haber sufrido la violencia injustificada del ejército israelí. Y resaltó los valores de la justicia, el respeto y la dignidad.

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Asistentes al acto. / LNE

El documental "Shrinking space" ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el "Edward Snowden" del Festival Zeiche der Nacht de Berlín o el "Signs" del Festival Signes de Nuit (París).