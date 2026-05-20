Placa conmemorativa, encendido de la nueva iluminación y homenaje a los trabajadores jubilados: Laviana "reestrena" su Casa Consistorial

Laviana será escenario este jueves de un acto institucional para inaugurar la obra de rehabilitación de la fachada de la Casa Consistorial, un edificio de 120 años que ha recuperado su color original, con tonalidades grises.

En el acto está prevista la presencia, junto al actual regidor, Julio García, de anteriores alcaldes y tenientes de alcalde, además de miembros de la Corporación municipal. También se hará un homenaje a trabajadores jubilados del Ayuntamiento.

El acto será en la carpa instalada en la Avenida, dadas las altas temperaturas previstas para este jueves. Posteriormente, se descubrirá una placa conmemorativa, ya en la plaza del Ayuntamiento. A las 21.30 horas será el encendido de la nueva iluminación del edificio.

Inversión

La rehabilitación de las fachadas del Consistorio ha supuesto un desembolso de 164.960 euros. El edificio fue diseñado en su día por el arquitecto catalán Mariano Marín Magallón, autor de varios edificios destacados de Gijón, entre ellos la manzana del Teatro Dindurra, hoy Teatro Jovellanos. Laviana estrenó hace 120 años el actual Ayuntamiento, que vino a sustituir a la anterior sede consistorial, ubicada en la plaza Maximiliano Arboleya, en la "calle de atrás", una construcción que ha sido adquirida por el Grupo de Investigación Histórica "Los Bribones" para instalar su sede.

Noticias relacionadas

La casa consistorial ha dejado atrás el color azul de la fachada, que llevaba así 25 años, para recuperar las tonalidades grises originales. El trabajo sigue las pautas del proyecto de rehabilitación diseñado por el experto en patrimonio Benigno Gómez, que investigó en los archivos buscando fotografías para ser fiel a la construcción original. Además de las fachadas, se han cambiado ventanales, y se ha instalado un sistema de iluminación led. Y se ha arreglado el reloj, al que ha sido necesario dotar de nueva maquinaria.